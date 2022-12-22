防梨泰院踩踏事件 勞動部將勞檢跨年活動工安

為防止類似南韓梨泰院踩踏事件發生，今年跨年活動不只警消嚴陣以待，勞動部職安署說，跨年前後也會針對全台跨年活動的舞台搭設、煙火施放進行職安衛勞檢，並將緊急應變計畫列入重點檢查項目。每年農曆年前例行的春安勞檢也將於下周二（27日）展開，營造業、製造業跟交通運輸業列為三大檢查對象。

職安署長鄒子廉表示，春安勞檢預計從12月27日啟動至明年二月初，由於這次春安勞檢時間也接近元旦，因此也會對全台的跨年活動進行聯合檢查。

鄒子廉說，先前南韓才發生梨泰院踩踏傷亡，這次跨年，不只警消系統事前須做好應變，職安署也必須關心活動工作人員的職業安全衛生，保護觀眾，也應該保護工作者，因此特別將跨年活動的緊急應變處置列為春安檢查事項之一。

除此，農曆春節前夕趕工也可能發生職災，鄒子廉說，這次春安勞檢的三大鎖定行業將是營造業、製造業及交通運輸業，屆時會展開北中南聯合稽查。