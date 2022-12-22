快訊

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在「這2天」

害總統出糗？南蘇丹總統公開典禮上尿失禁 網傳警方追捕攝影記者

防梨泰院踩踏事件 勞動部將勞檢跨年活動工安

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

為防止類似南韓梨泰院踩踏事件發生，今年跨年活動不只警消嚴陣以待，勞動部職安署說，跨年前後也會針對全台跨年活動的舞台搭設、煙火施放進行職安衛勞檢，並將緊急應變計畫列入重點檢查項目。每年農曆年前例行的春安勞檢也將於下周二（27日）展開，營造業、製造業跟交通運輸業列為三大檢查對象。

職安署長鄒子廉表示，春安勞檢預計從12月27日啟動至明年二月初，由於這次春安勞檢時間也接近元旦，因此也會對全台的跨年活動進行聯合檢查。

鄒子廉說，先前南韓才發生梨泰院踩踏傷亡，這次跨年，不只警消系統事前須做好應變，職安署也必須關心活動工作人員的職業安全衛生，保護觀眾，也應該保護工作者，因此特別將跨年活動的緊急應變處置列為春安檢查事項之一。

除此，農曆春節前夕趕工也可能發生職災，鄒子廉說，這次春安勞檢的三大鎖定行業將是營造業、製造業及交通運輸業，屆時會展開北中南聯合稽查。

跨年 勞檢 梨泰院

延伸閱讀

台鐵工會揚言春節後罷工 勞動部：從旁協助溝通

高雄史無前例跨年跨2次 外地人見「廣告打很大」：這什麼操作？

防梨泰院踩踏事件 中市跨年晚會首次擬「防踩踏計畫」

防首爾梨泰院踩踏事件 北市跨年晚會交通管制出爐

相關新聞

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在這2天

中央氣象局表示，寒流及輻射冷卻影響，今晚至周日(25日)北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晚至明天新竹...

擺脫「行人地獄」封號 立院初審通過 斑馬線不禮讓行人祭重罰

台灣交通亂象被外媒評論為「行人地獄」，我國交通環境亂象受國內外關注，立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修...

7旬婦「腳中風」誤以為沒那麼嚴重 切掉腳趾才保住腿

近來寒流一波波，除要當心心血管疾病，也別輕忽「腳中風」，一名70歲陳女士日前左腳冰冷麻痛，覺得應該沒那麼嚴重，結果左腳趾...

影／絕景！福壽山農場0度冷吱吱 夢幻藍茵湖結冰了

寒流持續發威，台中市和平區福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，員工拿著木棒敲打，發出清脆「鏗、鏗」...

一張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：今天特別清楚

根據今天NOAA/EOSDIS的衛星雲圖，澎湖「黑水溝」清晰可見。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天澎湖黑水溝看得特別清...

15家職業傷病診治專責醫院明年上路 職災勞工服務更全面

為強化職業災害勞工醫療及重建協助，勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，今分別於台大醫院、中國醫藥大學醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。