台灣大揭詐騙集團新手法 聊天室截圖外傳恐洩OTP驗證碼

台灣大哥大接獲客戶反映新型態詐騙手法，詐騙集團透過通訊軟體要求民眾提供聊天室截圖，截圖內容一旦洩漏OTP驗證碼，就能盜取帳號，嚴重危害隱私，並可能危及財產安全。台灣大提醒民眾，切勿輕易傳送聊天室截圖，或任何帶有 OTP 驗證碼的訊息內容。

台灣大為用戶上網安全把關，打造電信業第一套偽冒網站及偽冒APP偵測與防護的「反詐戰警」服務，並建立「偽冒網站/詐騙訊息全民通報平台」，除了提供民眾通報可疑的偽冒網站，民眾遇到疑似詐騙訊息，亦可通過此平台及時通報，一起杜絕網路詐騙。

詐騙集團手法不斷更新，有別於以往冒充公司行號或向受害人索取驗證碼或銀行帳號，最新手段是聲東擊西，在通訊軟體以「幫我看一下頭像是不是被換了」，或是佯裝被用戶罵，在用戶否認的情況下，要求出示聊天室截圖以示清白，用戶一旦沒留意畫面中有 OTP 驗證碼，連同截圖一起傳出去，就可能被盜取帳號，詐騙集團還會利用盜來的帳號，繼續騙取用戶通訊軟體上其他好友的帳號，如滾雪球般侵犯民眾隱私和財產，這波索取截圖騙OTP驗證碼的手法，擴散速度相當快。

為保護全民上網及個資安全，台灣大日前推出「反詐戰警」服務，除了能偵測偽冒網站或網域、偽冒APP、偽冒商標，並通知受害企業，協助辦理報案及申請防護功能，更提供「偽冒網站/詐騙訊息全民通報平台」，讓民眾發現可疑偽冒網站，以及疑似詐騙訊息，都能及時通報，打造更安全的網路環境。