痛到累才能入睡 血友病患盼治療給付更精準

根據2019年的健保統計資料，台灣血友病患者約1207人，並分為A、B型，其中A型血友病患者缺乏第八凝血因子，約占所有血友病患的8成。專家表示，中度血友病患在治療上相當有難度，不符合健保「預防性治療」給付對象，成為容易被延誤治療的族群。

台灣血栓暨止血學會理事長、中國醫藥大學兒科血液學教授彭慶添表示，血友病患體內因缺乏凝血因子，因此血液不易凝固，病友也常因關節長期反覆出血而常有關節病變問題。

彭慶添說明，血友病的需求型治療，多是出血後馬上進行治療，但有時要先經過醫師診斷，會有拖延，因此後來就採取居家方式治療，備藥於家中，只要出血就自行或由家長施針，但缺點就是無法預防。

「重度血友病患者即使進行預防性治療，一年仍會有二十次自然出血。」彭慶添說，傳統短效型藥物需每2天打1次、每年需打逾180針，除了病友時間難配合外，也常因害怕打針而中斷治療。目前已有多種長效型凝血因子可減少注射次數、一週僅需2次，明顯提升醫囑順從性，患者滿意度也高達八成。

三軍總醫院血友病中心主任陳宇欽表示，一般正常人的凝血因子濃度高於40%，有名四十多歲的中度血友病患，凝血因子濃度僅5%，過去從未打過血漿製劑、冷凍沉澱品等，長期飽受關節出血、關節慢性發炎所苦，甚至有嚴重關節病變，增生相當嚴重，甚至得透過滑膜切除手術進行治療。

「部分中度病友頻繁出血，往往也是延誤治療的一群。」血友病協會理事長周瑞欽說，小時候關節腔積液非常疼痛，好幾個晚上都無法入眠，往往都是痛到累了才能睡著，有時甚至不只單一關節出血；但目前健保給付仍不夠全面，希望政府能考慮讓病友更精準的方式進行治療，達到零出血，有機會跟正常人一樣的生活，甚至登山、跑步進行喜愛的運動。

陳宇欽則說，未來政府可朝精準醫療、個人化醫療方向邁進，因血友病治療是以體重來計算，指引可能一周固定打三針，但臨床發現，一樣的情況無法套用到所有患者身上，每個人的代謝速率不同，最大可差到三倍，每個病友的關節病變也都不同，應依照主要活動量、運動習慣等需求設計方式，併根據藥物動力學來設計。