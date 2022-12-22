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15家職業傷病診治專責醫院明年上路 職災勞工服務更全面

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台大醫院為勞動部認可的職業傷病診治及職災職能復健專責醫院。記者葉冠妤/攝影
台大醫院為勞動部認可的職業傷病診治及職災職能復健專責醫院。記者葉冠妤/攝影

為強化職業災害勞工醫療及重建協助，勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，今分別於台大醫院、中國醫藥大學醫院、高雄市立小港醫院三地同步進行專責醫院揭牌儀式，並宣示全國15家職業傷病診治專責醫院、28家職災職能復健專責醫院明年元月起上路，為職災勞工提供更全面的醫療及重建服務。

勞動部長許銘春表示，勞動部過去長期運用職災專款，以補助計畫或1年1次的採購方式委託各大醫療機構成立職業傷病防治中心、強化工作中心，經費、人事都比較不穩定，今年五月一日災保法上路後，將相關的職業傷病預防、診治、復健、補償都納入法規，並明訂穩定財源，因此明年起，將以認可專責醫院形式，讓過去防治中心變成職業傷病的專責醫院，未來只要3年認可一次，這項變革之後，職業傷病診治專責醫院從10家變15家，職能復健專責醫院也從23家變28家，在職業傷病醫療診治、重建搭起綿密的服務網絡。

許銘春說，現在已經展開第二階段的專責醫院認可申請，對於服務資源較匱乏的地區也會持續評估、積極籌建。明年起，經費從就去的8000萬提高至2億元，是過去的兩倍之多，服務的職災勞工人次也從2萬擴大至5萬人次。

台大醫院院長吳明賢說，改為專職醫院認可制度後，能有專責的空間與人員，整合醫師、護理師、個案管理師及職能治療師等跨領域，讓職災勞工獲得更好的照顧跟復健，對醫院來說，也更能永續經營。

勞動部表示，目前取得認可的職業傷病診治專責醫院包含台大醫院、台北榮總、林口長庚、中國附醫、台中榮總、台大醫院雲林分院、高醫附醫、花蓮慈濟等15家大型醫療院所。職災職能復健專責醫院則除前述醫院外，尚有汐止國泰醫院、桃園醫院、童綜合醫院、奇美

勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度明年起上路，今分別於台大醫院、中國醫藥大學醫院、高雄市立小港醫院三地同步進行揭牌儀式。記者葉冠妤/攝影
勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度明年起上路，今分別於台大醫院、中國醫藥大學醫院、高雄市立小港醫院三地同步進行揭牌儀式。記者葉冠妤/攝影

台大醫院 職災 復健

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