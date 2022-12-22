15家職業傷病診治專責醫院明年上路 職災勞工服務更全面

為強化職業災害勞工醫療及重建協助，勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，今分別於台大醫院、中國醫藥大學醫院、高雄市立小港醫院三地同步進行專責醫院揭牌儀式，並宣示全國15家職業傷病診治專責醫院、28家職災職能復健專責醫院明年元月起上路，為職災勞工提供更全面的醫療及重建服務。

勞動部長許銘春表示，勞動部過去長期運用職災專款，以補助計畫或1年1次的採購方式委託各大醫療機構成立職業傷病防治中心、強化工作中心，經費、人事都比較不穩定，今年五月一日災保法上路後，將相關的職業傷病預防、診治、復健、補償都納入法規，並明訂穩定財源，因此明年起，將以認可專責醫院形式，讓過去防治中心變成職業傷病的專責醫院，未來只要3年認可一次，這項變革之後，職業傷病診治專責醫院從10家變15家，職能復健專責醫院也從23家變28家，在職業傷病醫療診治、重建搭起綿密的服務網絡。

許銘春說，現在已經展開第二階段的專責醫院認可申請，對於服務資源較匱乏的地區也會持續評估、積極籌建。明年起，經費從就去的8000萬提高至2億元，是過去的兩倍之多，服務的職災勞工人次也從2萬擴大至5萬人次。

台大醫院院長吳明賢說，改為專職醫院認可制度後，能有專責的空間與人員，整合醫師、護理師、個案管理師及職能治療師等跨領域，讓職災勞工獲得更好的照顧跟復健，對醫院來說，也更能永續經營。