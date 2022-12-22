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給孩子最棒的聖誕禮物 台北榮總贈童書鼓勵親子共讀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮副院長侯明志（右4）帶領醫療團隊贈送加護病房住院病童童書繪本。圖／台北榮總提供
北榮副院長侯明志（右4）帶領醫療團隊贈送加護病房住院病童童書繪本。圖／台北榮總提供

充滿歡樂與溫馨的聖誕佳節即將到來，但仍有許多病童須住院治療無法歡度佳節。台北榮總為讓住院病童感受歡樂氣氛，副院長侯明志昨特別至新生兒醫療中心，贈送「年獸魯拉回家了」童書繪本聖誕禮物給住院中的小寶寶及家長，鼓勵及早開始親子共讀，藉由持續互動與言語交流，建立緊密親子關係，更促進幼兒腦力開發，一舉數得。

侯明志說，孩子是國家的希望，一個都不能少，院方不僅要維護孩童健康，更支持家庭強化親子關係，因此請爸爸、媽媽及祖父祖母們共同響應親子共讀，不需花大錢，只要每天花3到5分鐘陪伴孩子，放下3C產品一起來讀書，共享溫馨的家庭時光，幫助孩子健全成長。

台北榮總新生兒醫療中心教授鄭玫枝說，大腦的發育從胚胎期開始，幼兒出生時大腦擁有幾乎所有的神經元，出生後大腦會繼續生長。孕期最後3個月和寶寶出生的頭2年是大腦發育的加速期。大腦重量在出生時約為成人的25%，6個月大時，約為成人的50%，到2歲大時則近成人的80%。研究顯示，親子共讀對嬰幼兒大腦發育有正面刺激，親子共讀愈早開始愈好。

台北榮總新生兒醫療中心與圖書館及兒科門診多年來攜手合作共同推動親子共讀，近期更獲頒中華民國圖書館學會「社會服務獎」，並將持續推廣親子共讀，營造溫馨舒適的就醫環境，守護國家未來的主人翁健康快樂成長。

親子 新生兒

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