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北榮智慧型手術大樓 獲公共工程金質獎設施工程類特優

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮智慧型手術大樓獲頒公共工程金質獎設施工程類特優，行政院蘇貞昌院長頒獎，北榮院長陳威明（右）代表領獎。圖／台北榮總提供
北榮智慧型手術大樓獲頒公共工程金質獎設施工程類特優，行政院蘇貞昌院長頒獎，北榮院長陳威明（右）代表領獎。圖／台北榮總提供

台北榮總斥資約7億元，新建智慧型手術大樓於前年7月31日動工，在工務同仁及承包廠商齊心努力下，克服新冠疫情影響，全球原物料價格大漲及缺工缺料困境，於今年4月29日如期完工，工程無展延、無逾期，榮獲候選綠建築銅級、智慧建築合格級標章及證書，再獲得公共工程金質獎設施工程類特優。

台北榮總院長陳威明說，社會結構改變及人口高齡化趨勢，手術醫療需求與日驟增，該院中正樓及思源樓共44間手術室已不敷使用，且各項設備亟需更新，為提升手術品質，提供良好的手術環境，於中正樓旁新建智慧型手術大樓，由專業醫護人員參與設計，為全國公立醫院首創全棟智慧型手術醫療設施大樓，預計明年上半年啟用。

陳威明說，嶄新手術設備，優質舒適的工作空間，將大幅提升手術品質及病人滿意度，達成把病人及員工照顧好的五好目標。

新建智慧型手術大樓為4層樓RC結構建築物，總樓地板面積為6526平方公尺，採用懸臂式設計，與中正樓現有33間手術室相互連接；為因應極端氣候挑戰，設計雙台冰水主機，確保溫濕度控制。一樓設有醫療氣體機房及中央供應中心，提供潔淨手術器械；二樓及三樓共設有17間手術室，包括1間複合式手術室及術中磁振造影系統；為提供友善職場，4樓特別設置可容納400人的醫護更衣間、用餐區及運動空間。

為提升病人安全，新手術大樓採用分流運輸設計，區分潔淨、污物、醫護電梯及走廊，避免交叉感染，整合醫療氣體、機電、水源雙向雙源串聯設計備援，避免供應中斷，採用基礎分離設計，完整隔離手術室與動力區之隔震減噪，為一配備尖端醫療設備的高科技手術室，已與歐美國家並駕齊驅。

手術 綠建築

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