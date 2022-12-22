今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在這2天

中央氣象局表示，寒流及輻射冷卻影響，今晚至周日(25日)北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晚至明天新竹縣、苗栗縣更有6度以下氣溫發生機率。周六(24日)、周日(25日)清晨將達到最低溫，北部地區最低下探6度，中南部地區也有10度以下低溫。

氣象局今發布低溫特報，今晚至明天新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率；新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣也有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，冷空氣南下搭配輻射冷卻，今天入夜溫度會持續下降，各地都有局部10度以下發生機率，北台灣新竹、苗栗等局部地區更有6度氣溫機率，桃園以北、宜蘭地區明天白天則不超過15度。

氣象局指出，受這波冷空氣影響，周六(24日)、周日(25日)清晨會達到最低溫，北部地區約7到9度，局部地區下探6度，白天高溫不超過15度，中部低溫則降為7、8度，南部地區約為10度；下周一(26日)、周二(27日)冷空氣逐漸減弱，但仍達強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級，北部低溫約為10至12度，白天高溫約18、19度。

氣象局指出，下周三(28日)、周四(29日)整體天氣還是很冷，約為東北季風靠近大陸冷氣團等級，平均溫度約為15至17度，但明起一周皆乾冷，天氣主要為多雲到晴。

另外，氣象局表示，今晚至明晨要留意東半部、恆春半島沿海長浪，桃園至台南、花東地區也有8至9級強陣風發生機率。