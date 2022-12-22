7旬婦「腳中風」誤以為沒那麼嚴重 切掉腳趾才保住腿

近來寒流一波波，除要當心心血管疾病，也別輕忽「腳中風」，一名70歲陳女士日前左腳冰冷麻痛，覺得應該沒那麼嚴重，結果左腳趾先變灰，不久變黑像「烏骨雞」，才警覺事態嚴重，緊急就醫，後來她切除部分腳趾才保住整條腿，醫師提醒，腳是人的第二個心臟，絕對輕忽不得。

壓根都沒想到會「腳中風」的陳女士，今天現身說法，她說，左腳趾原本冷冷、灰灰的，因為能夠走路，所以覺得沒那麼嚴重，結果不久竟變黑，還往周邊蔓延，經歷此次事她體會到，身體出狀況不只不要拖，還要找對人求醫。

高醫副院長戴嘉言說，嚴重肢體缺血病人，傷口不易癒合，3年後死亡率可高達5成，因此高醫今元月特別成立24小時緊急周邊血管團隊，是南區唯一、全台唯二，團隊有超聲波震盪溶栓導管及數種機械性血栓抽吸等設備，可及時搶救缺血肢體及生命。

高醫緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超說，「腳中風」是急性肢體缺血、動脈栓塞，腳底、腳趾先覺得冰冷，2周內從蒼白到發黑，或有麻痛情形，有這些症狀就必須盡快就醫，6至8小時內沒把血管打通，肌肉組織就會受到嚴重影響。由於病程約有2周時間，許多民眾容易輕忽。

許栢超說，一般心血管疾病包含了心臟血管、腦血管及周邊血管疾病等，腳是人的第二顆心臟，但很多民眾都忽略周邊血管疾病。他表示，腳部急性動脈栓塞分成3級，第1、2級都可靠導管手術救回，第3級腳可能已麻痺、長水泡，嚴重可能需截肢才能保命。