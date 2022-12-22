新冠疫苗須常態接種？ 李秉穎：不一定

台灣疫苗推動協會今日公布2022年疫苗十大新聞，其中新冠疫苗仍占據民眾的眼球，占據八則。其中第一名最受關注的新聞為「兒童是否該打新冠疫苗」，第二名則是「是否需要接種第四劑疫苗」。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，兒童接種疫苗利大於弊，不過未來是否需要持續接種疫苗，則必須視輕重症發生變化，不一定需要「常態化接種」。

李秉穎表示，指揮中心開放5至11歲兒童接種新冠疫苗後，掀起一波是否讓孩童接種的討論。確實有些國家認為兒童重症發生率不及成人，因此沒有開放兒童接種新冠肺炎疫苗。

但以國內情形來看，雖然兒童重症率和成人相比較低，但台灣到九月時仍有兒童染疫死亡，平均每月仍造成四名兒童死亡，和流感平均每月造成0.6名兒童死亡相比，仍嚴重許多。加上愈來愈多染疫兒童出現「兒童多系統發言症候群（MIS-C）」，發生機率為萬分之三，約三至六成患者住進加護病房，死亡率達2％至10%，因此國內仍建議兒童接種新冠疫苗。

另外，是否需要接種第四劑疫苗的新聞則位居第二名，也是國人關心的議題。李秉穎表示，新冠肺炎疫苗抗體衰退很快，打三劑的抗體保護效力比打兩劑高95%，因此新冠肺炎抗體的基礎劑量可說是三劑。但打四劑疫苗和打三劑疫苗的相對感染風險則只有0.61，不過高風險族群則建議接種。

李秉穎也表示，由於過去冠狀病毒引起多是輕微的感冒症狀，如果新冠病毒持續變異，感染後僅引發輕症，變成「感冒化」而非「流感化」，就不一定需要像流感疫苗一樣，每年常態接種。

指揮中心指揮官王必勝下午於防疫記者會也說明未來疫苗規劃。他表示，若科學實證支持繼續追加劑，將以次世代疫苗為主，假設有新變異株，會盡快取得新疫苗。但也要評估來年需要接種多少劑疫苗，以及間隔多久，但這無法用現有資料判斷，要看未來病毒發展。

另外，疫苗是否常態化也需要關注，是否像流感疫苗，一年一次或固定時間打，都是未來疫苗接種的規劃方向。因此也希望疫苗廠、藥廠申請正式藥證，不要再使用臨時EUA。 台灣疫苗推動協會今日公布2022年疫苗十大新聞。記者楊雅棠／攝影

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