物價漲好崩潰！邁入2023年十二星座招財幸運物 天秤吃麻糬、雙子回老家一趟

2022即將結束，2023隨之到來。日本媒體「All About」近來分享，在這新年的第一個月，每個不同星座的人，該如何有效提昇自己的財運。

牡羊座

本來就對自己充滿自信的牡羊座，或許容易遭到旁人「棒打出頭鳥」。不過靠著不服輸的個性，就能突破一切障礙，達到讓人無從置喙的程度。自己也將開啟嶄新的生活。

幸運物：紅包袋

金牛座

平時比較慢熱的金牛座，不妨考慮在此時奮力猛衝，想到什麼就立刻著手執行。否則若還是慢吞吞的，恐怕會讓好機會稍縱即逝。購物方面，比起節約省錢，更該考慮物品本身的性能如何。

幸運物：手提燈

雙子座

意外會收到很多禮物的時期，像是回老家一趟時，收下親人或左鄰右舍的東西，或者是意外之人突然出現的贈禮。而收了禮物之後，也別忘了想辦法回禮，造就人際關係上的良性循環。

幸運物：兔子（兔年）相關商品

巨蟹座

改變自己形象的好時機，像是換搭衣服款式、顏色，化點平常不會化的妝等等。過去覺得害羞不敢展現的一面，就趁這時一口氣發現出來，讓心情感到舒爽，正是財運上揚的秘訣。

幸運物：半指手套

獅子座

大致都還算順利的時期，不過若是碰上有什麼停滯，記得要發揮耐心，好好等待時機的到來。如果有什麼空閒的時間，可以從事一些本來一直計畫要做，卻始終尚未啟動的計畫。

幸運物：筷架

處女座

此時好好面對自己感到棘手的事情，或許會意外發覺也沒那麼困難，還有可能間接幫助到實質收入面。但如果有計畫要認真從事副業，最好先打磨一下技術。若是有多餘的資產，可以多聽音樂或欣賞美術，提高自己的涵養。

幸運物：桌上遊戲

天秤座

社交性個強的天秤座，在這時可能會因為人際關係，而被捲入一些風波之中。因此在答應別人之前，最好先三思後行，也別輕信各種傳言。比起他人的事情，應該首先顧慮好自己。

幸運物：麻糬

天蠍座

意外會打破沉默，話匣子停不下來的時刻。然而說出來的東西，可能大多都是針對什麼人事物的抱怨，如此一來便有招人厭惡的風險。因此說話的時候得先思考過，好好選擇合適話題，才能聊得更盡興。

幸運物：雜誌

射手座

以往喜新厭舊的射手座，這時或許會意外地深入鑽研某件事情。如果在途中碰到需要花錢的部分，儘管大方地投資下去，未來肯定能夠看得到回報。不過也要有工作增加收入的同時，會讓空閒時間變少的覺悟。

幸運物：和菓子

魔羯座

容易因為忘記約定，自身信用打折的時刻。因此碰到任何事情，不妨就隨手紀錄下來，就能夠提升做事效率。若是比較困難的請求，特別是和金錢有關的部分，乾脆就在一開始回絕為上。

幸運物：毛巾

水瓶座

財運不錯，特別是在購物的時候，會很快找到自己真正想要的東西，或是以划算的價格買下，更可能直接被他人贈送。在進行挑選時，稍微考慮一下品質，對於財運有正面幫助。

幸運物：雪靴

雙魚座

即使臨時賺了點小錢，也會因為意料之外的事情而花掉，甚至支出的部分還可能比較多。因此在賺到錢時，必須事先做好規劃，若是一得手就亂買東西，最後很可能入不敷出。

幸運物：卡牌