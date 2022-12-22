一場無硝煙的戰爭 重症多到差點得關急診 台大醫院抗疫新書全記錄

台大醫院今上午舉行《那些病毒教我們的事——台大醫院COVID-19防疫全記錄》新書發表記者會，院長吳明賢表示，疫情是一場考試，也是一場無硝煙的戰爭，沒有人能置身事外。台大醫院已經通過這場考試，把經驗出書不代表打勝仗，是希望發揮「前事不忘，後事之師」的作用。

去年本土疫情最嚴峻的5月，救護車不斷將確診病人載到台大醫院，當時一共收治200多名確診病患，需要入住加護病房的中重症者高達35名，吳明賢急得在臉書對社會大眾發出「求救信」。

吳明賢說，當時負壓加護病床全滿，但急診還有許多已經被兩、三家醫院拒收、但需要呼吸器的確診病人在等，院方一度收到請求關閉急診的建議與請求。

負責專責病房的內科部主治醫師劉旺達回憶，當時專責病房在48小時內就滿了，醫院立刻決定擴建專責病房。內科部副主任王振泰說，非常感謝年輕醫師都願意承擔責任、無私奉獻，快速動起來，才能在48小時內完成這個艱鉅的任務。

護理師葉乙臻也說，病人家屬不會遇到的行政人員、清潔人員，都是醫護很重要的夥伴，在疫情中的貢獻非常大，值得被紀念和感謝。

急診醫學部主任黃建華說，急診是疫情戰役中短兵相接的地方，去年5月萬華疫情爆發，但位於萬華的和平醫院因院內感染而關閉，每天超過100多名確診病人被送來台大。當時即使院方很快擴充專責病房，但確診病人數量超過專責數量，應盡速送往加護病房的重症病人也收不上去，因為整個醫院都滿床，完全超過醫院能夠負荷的地步。

黃建華表示，當時好在有院長支持和感控中心的協助，急診緊急將重症急救區改成負壓重症專區，許多過去就難以解決的急診問題和流程，院長也持續關切指導，謀求改善。台北區指揮官張上淳也多次親自致電，在關鍵時刻提供重要訊息，協助病人轉院疏通。黃建華也感謝媒體在當時持續報導，肯定急診貢獻也教育民眾不要一路衝急診。

「這場戰役，沒有人能置身事外，」吳明賢說，不會只有萬華有病人，病人一定會到處都有，如果連醫學中心最多的台北市都守不住，那其他縣市怎麼辦？他當時發出求救信，是秉持誠實面對的態度在處理問題，也是希望大醫院不能各自為政。

台大醫院承受的壓力，遠不只來自於超大量確診病患。吳明賢表示，平常健保醫療量就已經幾乎是快滿載狀態，新冠疫情又不像SARS只是短期，醫療體系在疫情期間因感控和隔離面臨人力的長期減損，還兼顧其他疾病的病人，這是非常艱辛的。

疫情一開始有些重症病人不敢到醫院，可能延誤就醫、造成死亡。也有一兩個心肌梗塞個案，為了等待PCR陰性報告，從入院到接受氣球擴張術的處理時間（Door to ballon）超過理想的90分鐘。事後檢討決定之後一律當呈陽性，醫師全副武裝上陣，才順利解決。