歷經9次流標 國1林口交流道今以29億決標、2027年完工

國道1號林口交流道工程歷經9次流標，高速公路局表示，今以29億5880萬元決標予春原營造股份有限公司，工期1440日曆天，將於1個月內完成簽約事宜，其中涉及地方道路施工交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2周內研提交維計畫送新北市與桃園市政府交通局審查核定，盼2027年前完工。

高公局表示，林口交流道囿於台地地形，前後主線為長爬坡路段縱坡大，並受地方道路號誌停等影響，尖峰時段經常壅塞。在全部使用公有地條件下，研提增設林口A南出、北入高架匝道及林口A、B南出南入（北出北入）立體化交織改善，但該處交通量大，交通維持不易施工難度高，加上近年來受疫情影響，缺工、缺料等因素，工程歷經9次流標。

高工局指出，經重新調整預算及工期，今以29億5880萬元決標予春原營造股份有限公司，工期1440日曆天，為維持施工中既有道路通行，涉及地方道路交維計畫將有賴新北市與桃園市政府交通局審查核定，將於廠商交維計畫核定後通知廠商開工，盼工程於2027年完工。

另外，同樣流標多次的國道1號五股交流道改善工程已於今年11月15日決標，12月12日與廠商完成簽約事宜，接續將向新北市政府交通局提出交通維持計畫，審查核定後將儘速通知廠商辦理開工。