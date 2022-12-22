擺脫「行人地獄」封號 立院初審通過 斑馬線不禮讓行人祭重罰

台灣交通亂象被外媒評論為「行人地獄」，我國交通環境亂象受國內外關注，立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，初審通過不禮讓行人、無照拒檢、惡意逼車調高罰鍰；嚴重超速標準每小時60公里趨嚴為每小時40公里；國道及快速道路迴車、倒車、逆向行駛也一併開罰6000元至3萬6000元。

台灣交通死傷事故不減反增，交通部長王國材昨天說，今年減少5%事故死亡人數難以達成。立法院今初審通過「道路交通管理處罰條例」部分修正提案，汽車行經行人穿越道未停讓行人罰款從1200到3600元調高至3600元到6000元，且因肇事致人受傷或死亡罰鍰也加重為7200元到3.6萬元，並吊扣銷駕照。

針對道路蛇行、嚴重超速、惡意逼車、拆除消音器等危險駕駛罰鍰自6000元到2.4萬元調高至6000元至3萬6000元，其中也新增國道及快速道路迴車、倒車、逆向行駛開罰態樣。此外，嚴重超速標準每小時60公里也趨嚴為每小時40公里。

初審也通過，汽車行駛高快速公路若有跨行車道等危險行為可罰3000到6000元；汽車行駛道路若有機件、設備脫落，除原有高快速公路可罰3000到6000元，一般公路也增訂可罰1000到6000元；汽機車無照駕駛且拒絕攔檢逃逸者也納入開罰1萬5000元到4萬5000元。