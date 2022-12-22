高雄血情不樂觀！血庫要衝到10天存量才能安心放年假

台灣防疫放寬，民眾就醫回流，醫療用血大增，高雄捐血中心統計，A、O型存量匱乏，但主動捐血情況較往年減少，恐衝擊農曆年假用血庫存；捐血中心今天與高雄市政府衛生局、國際扶輪3510地區舉辦記者會，同時與台灣黑熊保育協會合作，推限量黑熊法蘭絨毛毯，力催血情穩定。

高雄捐血中心洪啟民表示，近兩年受疫情衝擊，影響民眾捐血意願，因此經常傳出缺血消息，今年雖逐漸解封，有回穩趨勢，但缺血情況，仍是前兩年延續的問題，未能及時補足。

洪啟民說，近期防疫放寬，其他疾病的患者就醫回流，成為醫療用血大增的原因之一，另心血管疾病、主動脈剝離、器官移植及相關事故意外也需大量用血，初估高雄今年用血量，就比過去高1成到1成5，比去年多了一萬袋血。

經統計，高雄A、O型存量只剩不到4天，仍相當匱乏；洪還說，血液庫存情況，除維持每天基本供量，理想狀態至少需維持7天以上存量，加上未來農曆年假較長，安全儲備量至少需10天以上。

高雄捐血中心觀察，今年民眾主動捐血的比率較往年減少1成左右，少了約3萬袋血，相當於少了一整個月的用血量；護理人員透露，高雄現有約40多名護理師，全力加班協助採血，可獲得血袋數仍有限，要達成年假10天以上的目標，對捐血中心而言，是相當大的挑戰。