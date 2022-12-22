台東外海規模5.2地震 台鐵台東、屏東3路段延誤
台東縣近海今天中午12時36分，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里。台鐵局表示，台東、屏東段列車受地震影響慢行，台東=中央號誌站間按地震4級規定辦理；瑞源=台東、中央號誌站=枋寮按地震3級規定辦理，均有延誤。
台鐵局指出，今天中午在台東縣政府南南西方28.8公里發生芮氏規模5.2地震，太麻里4級、大武4級、台東3級、枋野3級。受地震影響，台東=中央號誌站間按地震4級規定辦理，第一趟列車以時速30公里慢行，第二趟列車起提速至60公里慢行，巡查確認無礙才可恢復原速度；瑞源=台東、中央號誌站=枋寮按地震3級規定辦理，第一趟列車須以時速60公里慢行，檢視路線無異狀後，第2趟列車恢復原速行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言