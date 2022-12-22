台東外海規模5.2地震 台鐵台東、屏東3路段延誤

其中包括基本工資調漲、國民年金保費率調漲，及勞保費率調漲，三項新制將瞄準民眾的荷包，民法下修成年為18歲，也將於明年起正式上路，屆時無論男、女，在年滿18歲之後，不經過父母同意，即可決定結婚。

2022-12-22 14:26