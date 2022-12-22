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台東外海規模5.2地震 台鐵台東、屏東3路段延誤

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台東縣近海今天中午12時36分發生芮氏規模5.2有感地震。圖／氣象局提供
台東縣近海今天中午12時36分發生芮氏規模5.2有感地震。圖／氣象局提供

台東縣近海今天中午12時36分，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里。台鐵局表示，台東、屏東段列車受地震影響慢行，台東=中央號誌站間按地震4級規定辦理；瑞源=台東、中央號誌站=枋寮按地震3級規定辦理，均有延誤。

台鐵局指出，今天中午在台東縣政府南南西方28.8公里發生芮氏規模5.2地震，太麻里4級、大武4級、台東3級、枋野3級。受地震影響，台東=中央號誌站間按地震4級規定辦理，第一趟列車以時速30公里慢行，第二趟列車起提速至60公里慢行，巡查確認無礙才可恢復原速度；瑞源=台東、中央號誌站=枋寮按地震3級規定辦理，第一趟列車須以時速60公里慢行，檢視路線無異狀後，第2趟列車恢復原速行駛。

地震 台東

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