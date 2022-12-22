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傳知名乳廠將不與酪農續約 立委建議「班班有牛奶」也很好

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，鮮乳銷售問題還包括台紐貿易協定，農委會想到很多方式解決，備好資料可以跟畜牧處聯繫，會協助解決問題。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲說，鮮乳銷售問題還包括台紐貿易協定，農委會想到很多方式解決，備好資料可以跟畜牧處聯繫，會協助解決問題。記者彭宣雅／攝影

通膨影響、冬季天冷，乳品銷售停滯，近期乳品大廠開始減少進貨，立委陳超明表示，他的選區（苗栗）酪農戶不到五家，其中一家近期國內鮮乳大廠不續約，這些牛奶要去哪裡？希望農委會關注；農委會主委陳吉仲表示，農委會會協助。

立法院經濟委員會審查農民健康保險修正條例。陳超明質詢陳吉仲，遇到石斑魚、午仔魚就馬上解決，但他苗栗選區酪農戶不超過5家，其中一家一個月生產30公噸、一年240公噸，但是近期國內鮮乳大廠不續約，他300頭變成100頭「牛奶要去哪裡？」難道要倒農委會？酪農10天陳情3次，讓他擔心睡不著。

陳超明說，雲林、彰化都有這問題，尤其是進口的冰磚奶便宜又好，國內酪農的生存要好好解決，「班班有牛奶」可以喝也非常好，語畢，陳超明笑出聲說，這個「不是在消遣你」。

陳吉仲說，絕對會來處理，現在學校午餐食材業者加碼獎勵，用國產大豆讓學校午餐喝豆漿，大豆供不應求；他也提到，過去念書時，若可以在學校訂牛奶喝是家境相對比較好的學生。他的故鄉屏東萬丹區也是乳農區，也有解決；鮮乳銷售問題還包括台紐貿易協定，農委會想到很多方式解決，備好資料可以跟畜牧處聯繫，會協助解決問題。

農委會 陳超明 陳吉仲

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