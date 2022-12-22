疫情期間防癌篩檢人減少 衛福部桃園醫院4種檢驗免費

衛福部桃園醫院護理師陳佳渼表示，新冠疫情籠罩全球超過兩年時間，國人常因為擔心赴醫院會增加染疫機會，導致就醫率降低，連帶也使4癌篩檢率下降，對健康造成很大的威脅。呼籲防癌與防疫工作同等重要，符合癌症篩檢資格的民眾，疫情期間一樣要到醫療院所接受定期篩檢，篩檢結果有異常，需做進一步的追蹤及確診，以避免後續花費更龐大的醫療費用。

陳佳渼指出，4癌篩檢分別為乳癌、大腸癌、子宮頸癌以及口腔癌，國健署提供免費篩檢，主因就是這4種癌症篩檢可以早期發現癌症或癌前病變，降低死亡率，阻斷癌前病變進展為癌症。

衛福部桃園醫院社區護理長劉美玲說，定期子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率，糞便潛血檢查可降低23%大腸癌死亡率；乳房攝影檢查可降低41%乳癌死亡率，口腔黏膜檢查可降低有嚼檳榔，或吸菸習慣的男性26%死亡風險。乳房X光攝影檢查提供45至69歲，和40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次篩檢。子宮頸抹片檢查提供30歲以上婦女，每年1次的檢查。

糞便潛血檢查提供50至未滿75歲民眾，每2年1次。口腔黏膜檢查提供30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者，每2年1次。如符合資格的民眾，歡迎至桃園醫院門診大樓癌症篩檢櫃台登記受檢，讓我們一同守護健康。

衛福部桃園醫院今年慶祝成立43周年，推出一系列院慶活動，為鼓勵守護自身健康的民眾，民眾到桃園醫院癌症篩檢櫃台登記並完成免費4癌篩檢者，可參加電熱毯及電子血壓機抽獎。上周由醫院秘書黃碧蓮、社區護理長劉美玲公開抽出19位幸運獲獎者，並於現場打電話給獲獎民眾，接到電話的民眾都表示做癌症篩檢可以兼顧健康又得獎，真的太幸運了；醫院日後還會配合不同的醫訊活動贈送宣導品，請民眾多注意醫院官網消息。