台中港放寬封港限制標準 航港局：已80%船舶實際進港

先前受東北季風及與颱風環流產生共伴效應影響，台中港有暫停船舶進港領航作業長達數日情況，影響港區作業。交通部航港局表示，經與相關單位研議，將風速標準20公尺/秒暫停引領標準，放寬至22公尺／秒（僅部分船席、船種與船型為安全考量不得進港），12月16日至18日強烈東北季風期間，符合條件船舶已有80%實際進港。

航港局說，國家運輸安全委員會針對2020年台北港「引水船與麒龍貨輪碰撞導致翻覆」等重大事故提出安全改善事項，建議訂定引水人平均風速達20公尺／秒以上、約8級風力上限無法引領標準。鑑於台中港環境天候特殊，風速時常超標，在聽取港區業者意見及引水人安全考量下，已重新檢討放寬為風速22公尺／秒。

航港局指出，今年12月16日至18日強烈東北季風期間，符合風速22公尺／秒條件以下船舶有80%實際進港，已大幅減少港外滯留情形。

航港局也說，台中港深受臺灣海峽狹管效應影響至鉅，造成特殊海氣象影響船舶進出營運，將會同台中港務分公司持續評估，規畫明年初再次滾動檢討訂定更加適合風力引領標準，以達雙贏局勢。