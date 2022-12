北市聯醫眼控程式「AR眼動儀」 造福漸凍病友與親友互動

台北市聯合醫院忠孝院區祈翔病房是亞洲第一個漸凍人專屬病房,疫情後被徵收為專責病房,醫療團隊首次提出「AR眼動儀」概念,讓漸凍病友參與日常和親友互動。院方表示,這只是第一步,盼未來業界資源投入,協助整合AR技術,造福更多病友。

祈翔病房曾獲SNQ國家品質標章認證、國家生技醫療產業品質獎銅獎、南丁格爾獎等榮譽,其照顧的生命鬥士屢登媒體版面,包含眨眼出版35萬字的陳宏、把音樂帶進病房的鋼琴家彭怡文等,另國際漸凍人團體慕名參訪,取經回國嘉惠當地病友。

北市聯醫表示,國內疫情11月起趨緩,恰逢「Power in Nursing 護理的力量」國際護理創意獎比賽,醫護團隊以「See The Value of Life 看見生命的價值」製作短片,提出科技結合漸凍人照護主題。

院方指出,漸凍人醫療照護團隊首次提出「AR眼動儀」概念,在忠孝院區護理科主任吳麗蘭帶領3位護理長與1名照服員組成核心行動小組,也採購設備。工程師以不到3周時間,撰寫眼控程式,協助病人利用眼動儀快速發出呼叫聲,還建置語音系統及「常用片語」,讓訊息溝通更便捷。

北市聯醫說,這只是第一步,希望後來獲業界資源,協助整合AR技術,藉由數位結合實體世界,讓無法行動的漸凍病友、重症患者也能參與家庭和社會;祈翔病房主任洪嘉蔚盼與漸凍人協會密切合作,優化漸凍病患的急診和住院流程,升級漸凍人照護模式,滿足病友需求。