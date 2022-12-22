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北市聯醫眼控程式「AR眼動儀」 造福漸凍病友與親友互動

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台北市聯合醫院忠孝院區祈翔病房是亞洲第一個漸凍人專屬病房。圖／台北市衛生局提供
台北市聯合醫院忠孝院區祈翔病房是亞洲第一個漸凍人專屬病房。圖／台北市衛生局提供

台北市聯合醫院忠孝院區祈翔病房是亞洲第一個漸凍人專屬病房，疫情後被徵收為專責病房，醫療團隊首次提出「AR眼動儀」概念，讓漸凍病友參與日常和親友互動。院方表示，這只是第一步，盼未來業界資源投入，協助整合AR技術，造福更多病友。

祈翔病房曾獲SNQ國家品質標章認證、國家生技醫療產業品質獎銅獎、南丁格爾獎等榮譽，其照顧的生命鬥士屢登媒體版面，包含眨眼出版35萬字的陳宏、把音樂帶進病房的鋼琴家彭怡文等，另國際漸凍人團體慕名參訪，取經回國嘉惠當地病友。

北市聯醫表示，國內疫情11月起趨緩，恰逢「Power in Nursing 護理的力量」國際護理創意獎比賽，醫護團隊以「See The Value of Life 看見生命的價值」製作短片，提出科技結合漸凍人照護主題。

院方指出，漸凍人醫療照護團隊首次提出「AR眼動儀」概念，在忠孝院區護理科主任吳麗蘭帶領3位護理長與1名照服員組成核心行動小組，也採購設備。工程師以不到3周時間，撰寫眼控程式，協助病人利用眼動儀快速發出呼叫聲，還建置語音系統及「常用片語」，讓訊息溝通更便捷。

北市聯醫說，這只是第一步，希望後來獲業界資源，協助整合AR技術，藉由數位結合實體世界，讓無法行動的漸凍病友、重症患者也能參與家庭和社會；祈翔病房主任洪嘉蔚盼與漸凍人協會密切合作，優化漸凍病患的急診和住院流程，升級漸凍人照護模式，滿足病友需求。

漸凍人 團隊

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