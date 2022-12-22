普悠瑪、太魯閣限速備援系統明啟用 雙人乘務同步退場

歷經2018年普悠瑪出軌事故，交通部下令普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車改「雙人乘務」，台鐵局今表示，普悠瑪號、太魯閣號ATP限速備援系統明天啟用，將同步取消實施雙人乘務措施，恢復單人乘務。

2018年發生普悠瑪出軌嚴重事故，事後調查該車ATP列車防護系統被人為關閉，導致列車超速無法自動減速，交通部自此針對普悠瑪及太魯閣等傾斜式列車加派隨車機務員，採雙人乘務，並優先針對普悠瑪號和太魯閣號裝設ATP限速備援系統。

台鐵局副局長馮輝昇說，普悠瑪號及太魯閣號ATP限速備援系統明天啟用，當列車ATP故障或被關閉，速限仍會限制在60公里以下。當時規畫雙人乘務就是避免司機員分心故障排除、其他事務而超速，隨著系統啟用強化安全性，暫時性的雙人乘務也將同步取消，所有客車皆恢復為單人乘務，可增加駕駛人力彈性調度。

馮輝昇也說，PP自強號、EMU500、600、700、800型電聯車ATP速限備援系統將於明年3月安裝完成，相繼通過IV&V驗證許可、人員訓練配套後才可啟用；EMU900、EMU3000型電聯車則與立約商進行契約變更，直接增加限速備援系統。