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二度腎結石4.6公分大 軟式輸尿管鏡手術助排出

中央社／ 高雄22日電

陳姓汽車教練40年前曾動傳統開腹手術取出腎結石，近年又有血尿、腰痛情況，到高雄小港醫院求診，發現左腎也有4.6公分結石，經「軟式輸尿管鏡碎石手術」無傷口手術排出碎石。

陳姓汽車教練今天在小港醫院記者會上現身說法，笑稱自己對腎結石「很有經驗」，但過去右腎開刀取出結石後，到現在右腹還是會覺得腫腫的；這次檢查發現的結石有4.6公分大，接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」震碎後，每天約排出10顆，花近2個月排完，不太會疼痛，期間生活也幾乎不受影響。

醫師王巽玄表示，泌尿道結石是常見疾病，南部夏季天氣熱，造就易結石的氣候；病因除家族遺傳，也與水分攝取少、環境高溫多汗等飲食生活習慣有關。臨床上常見的體外震波碎石手術及經皮腎臟取石術，成功率高，但仍有出血、住院天數長、復原較慢等缺點。

軟式輸尿管鏡則可以利用約1公尺長的管徑經尿道一路深入腎臟，再透過最高可達每秒50下爆破的高功率雷射，有效率擊碎結石、加以粉塵化，再以極細取石網將碎石夾出或以負壓吸吮管把粉塵吸出，具有出血量少、疼痛感低、恢復速度快等優點。

醫師詹鎮豪指出，小港醫院自2018年引進軟式輸尿管鏡逆行性腎臟手術，2020年領先全台以此通過SNQ國家安全品質標章認證。透過跨專科照護、術前跨團隊討論、術後結石分析、結合三高門診、制定標準化作業流程，並整合校院及研究計畫探查疾病等6大特色，為病人量身訂做最好照顧，並在近期達成第1000例成功案例，為腎結石處理新里程碑。

醫師耿俊閎說明，除個案處理，院方也進行腎結石與環境相關性研究。小港醫院泌尿科團隊利用台灣人體生物資料庫，研究1萬9430名未抽菸者，發現每週接觸二手菸超過1.2小時者，罹患機率為沒有接觸者的2倍，為全球首篇關於二手菸與腎結石相關性的大型流行病學研究。

小港醫院泌尿科主任李永進說，結石是大家耳熟能詳的疾病，這幾年隨環境與飲食習慣改變，未來恐怕每個人多少都有罹患風險。小港醫院在臨床治療結合多專科進行結石病人診斷、治療及預防追蹤，提供個人化精準治療；在研究上則建立泌尿結石本土資料庫尋找結石重要因子，盼給南台灣民眾最好治療。

手術 腎結石

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