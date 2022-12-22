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影／絕景！福壽山農場0度冷吱吱 夢幻藍茵湖結冰了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場達觀亭前的天池，今晨零度低溫，天池池面結冰。圖／福壽山農場提供
福壽山農場達觀亭前的天池，今晨零度低溫，天池池面結冰。圖／福壽山農場提供

寒流持續發威，台中市和平區福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，員工拿著木棒敲打，發出清脆「鏗、鏗」聲，達觀亭外的天池也結冰，陽光露臉後逐漸融冰，不少遊客配上一杯熱咖啡，享受眼前難得一見的冬季美景。

福壽山農場副場長王仁助表示，今天早上7點多，農場出現零度低溫，露營區旁的藍茵湖面結冰，員工持木棒敲打，發出清脆「鏗、鏗」聲響，一旁草地也覆蓋上冰霜，銀白世界超有耶誕節氣氛。

達觀亭前的天池池面也結冰，有遊客買上一杯熱咖啡，坐在達觀亭前的咖啡雅座，放慢步調欣賞冬季限定的天池美景，相當愜意。

王仁助呼籲，遊客上山務必攜帶保暖衣物，冬季山區溫差大，近日寒流發威，溫度如同坐溜滑梯直直掉，清晨更是下探零度低溫，須注意自身保暖並補充水分。

福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場達觀亭前的天池，今晨零度低溫，天池池面結冰。圖／福壽山農場提供
福壽山農場達觀亭前的天池，今晨零度低溫，天池池面結冰。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，大地換裝成銀白世界。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，大地換裝成銀白世界。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今晨出現零度低溫，位於露營區旁邊的藍茵湖面結冰，是冬日限定美景。圖／福壽山農場提供

露營區 低溫 咖啡

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