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中橫春節交管 太魯閣免費遊園專車時間路線出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處明年春節期間免費遊園專車路線圖。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處明年春節期間免費遊園專車路線圖。圖／太管處提供

台8線中橫公路明年春節期間初二到初四將有交通管制，太魯國家公園管理處配合推出免費遊園專車，共分3條路線，載遊客往返太魯閣遊客中心到天祥賞景，發車時間為每天上午7時至下午2時，因疫情未歇，須戴口罩才能乘車。

太管處表示，台8線中橫公路太魯閣口至天祥間是峽谷路段，部分路段狹窄，僅能勉強會車，春節期間交通量大，因此明年1月23日至25日的大年初二到初四期間將有交通管制，在185.4公里富世路段及167.1公里天祥路段設置管制點，上午7時至下午3時每2小時放行10分鐘。

配合交管，太管處規畫免費遊園專車，初二到初四在園區內太魯閣遊客中心及布洛灣遊憩區停車場發車，分為藍、紅、綠3條線，其中除藍線約30分鐘一班，紅線和綠線都是10分鐘一班。

藍線為遊客中心至天祥全程線，從遊客中心發車後，沿途經過砂卡礑、燕子口、九曲洞、綠水、天祥等，不上布洛灣。紅線是遊客中心到布洛灣線的區間線，也是從遊客中心發車，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、長春祠再回到遊客中心。

綠線從布洛灣到天祥，沿途經過燕子口步道東口（下車），靳珩橋（上車），到九曲洞、綠水、天祥，再從綠水、九曲洞回到布洛灣。

太管處遊憩課長聶士詔表示，遊客可搭乘火車、北花線客運或自行駕車到新城(太魯閣）火車站，轉搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行-太魯閣線到太管處遊客中心，再換乘遊園專車。

太管處表示，遊園專車方便民眾規畫停留時間和景點，自由搭配不同路線，省去一直繞行找停車位或塞在半路的困擾，但提醒乘車須戴口罩，若攜帶寵物則需裝在專用寵物箱內。

太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處配合中橫春節交管時間，每年推出免費遊園專車，方便民眾搭乘賞景。圖／太管處提供

太魯閣 中橫公路 寵物

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