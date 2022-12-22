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負北極振盪 冷爆！朴子醫院中醫師：三九貼冬至後提早一周開始

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
冬至前後是一年中寒氣最盛時候，此時是調養人體虛寒體質最佳時機，圖為朴子醫院中醫李昌諴博士為患者施用「三九貼」，由中藥對穴位產生熱刺激。圖／朴子醫院提供
冬至前後是一年中寒氣最盛時候，此時是調養人體虛寒體質最佳時機，圖為朴子醫院中醫李昌諴博士為患者施用「三九貼」，由中藥對穴位產生熱刺激。圖／朴子醫院提供

冬至前後是一年中寒氣最盛時候，此時是調養人體虛寒體質最佳時機。傳統醫學有「冷在三九，熱在三伏」觀念，三九天是指冬至後連續3個9天，人體虛弱陽氣調養恢復之後，人體抗病能力也會增強。

義義縣衛福部朴子醫院中醫李昌諴博士說，今年負北極振盪，北極圈寒風南下造成寒冬，可冬至後提早一周，「冷在三九」此時利用「三九貼」由中藥對穴位產生熱刺激，將熱能與藥氣經皮膚傳導進入穴位，可調節經絡與臟腑氣血，發揮內病外治的效能，達到治病與防病及預防秋冬舊疾復發功效。

李昌諴表示，研究顯示三伏天與三九天進行穴位敷貼，透過貼敷藥物對人體的刺激可提高人體的干擾素γ（IFN-γ）濃度 (減少發炎及過敏反應)，並降低過敏反應引發的免疫球蛋白IgE，調節免疫T細胞（TH1/TH2）的比例，進而增加人體免疫力。

今年北極寒風向南侵襲較厲害，造成一波波寒流，屬於較冷「寒冬」，且明年1月22日春節及年假時間較早，所以三九貼時間可考慮提早一周到冬至後隔日即開始。依據中央氣象局數位科普網，「北極振盪」是指北極與中緯度海平面氣壓場，呈現反相位振盪關係。

2022年三九貼日期及治療服務期間(配合周休二日門診) ，隔7至9天即可再貼，「一九」：23日、26日、30一周內貼敷（原12月31日為初九）；「二九」：明年1月2日至6日一周內貼敷)（原1月9日為二九）；「三九」：明年1月9日至13日貼敷（原1月18日三九）；加強貼：明年元月16日到19日貼敷（ 原1月18日三九）。建議除提供穴位敷貼外，另再依個別體質，開內服藥物調理，裡應外合，內外兼治提高治療效果。若有任何疑問，請洽中醫科門診電話（05）3790600轉298。

北極 冬至 中醫

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