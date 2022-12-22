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政院通過小三通春節專案 船隻即起開放申請 限2類人造冊座位數曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，小三通船隻即日起可向航港局申請啟航。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，小三通船隻即日起可向航港局申請啟航。記者周湘芸／攝影

因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案申請方式向交通部航港局申請航班。交通部長王國材今表示，金門、廈門每天1班，雙向可供618個座位；馬祖2航線，每周2班，雙向可提供580個座位，船公司即起可向航港局申請復航。

王國材表示，金馬地區春節交通專案從明年1月7日至2月6日實施，金門、廈門每天至多1班，雙向可提供618個座位；馬祖有「南竿-琅歧」及「北竿-黃歧」2條航線，每周至多2班，雙向可提供580個座位。座位數是由金門、馬祖兩縣市政府造冊，交由航港局辦理登船檢查。

王國材指出，開放座位數主要依照金門、馬祖人口及陸客規劃，金門人口約14萬人、陸配約2440人，馬祖人口約1.4萬人、陸配536人，純粹是讓住在當地的民眾及陸配可以往返，我國及陸方船隻即日起就可向航港局申請啟航。

馬祖 金門 航港局

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