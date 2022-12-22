整理包／2023元旦新制看這！三項瞄準民眾荷包 滿18歲成年可以做哪些事

2023年即將到來，面對嶄新的一年，有什麼新制度需要注意的呢？《聯合新聞網》帶你來關心。其中包括基本工資調漲、國民年金保費率調漲，及勞保費率調漲，三項新制將瞄準民眾的荷包，民法下修成年為18歲，也將於明年起正式上路，屆時只要年滿18歲，不經過父母同意，即可決定結婚。

勞動部2022年9月14日發布，自2023年1月1日起實施，每月基本工資從目前的25,250元，調整為26,400元，意即基本工資月薪將調漲1150元；每小時基本工資也由168元調整為176元，一次調漲8元。

蔡英文總統上任以來，已連續6次調整基本工資月薪，由上任前的2萬8元提升到今年的2萬5250元，調幅達26.2％；時薪則調整7次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40％，此次為基本工資第7次調漲，時薪則是第8次微調。

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依據111年9月完成的國保財務精算報告結果，在目前9.5%費率情況下，精算評價日2021年10月1日之基金餘額4,656億元，不足以支付未來20年的保險給付9,593億元，故將保險費率將自2023年1月1日依法上調至10%。月投保金額從18,282元調整為19,761元，一般被保險人每月也將增繳144元的保費，每月則需繳交1,186元。

報告顯示，國保最適保險費率為17.53%，未提存潛藏負債達7,385億元，因不足額提撥加上人口老化，將造成未來保險費現金流量減少，長期勢將無法支應逐年增加的請領年金人口與支付金額。

延伸閱讀：國民年金保險費率 喊漲。

勞工保險（普通事故）保險費率自2023年1月1日起，由現行11.5％調整為12％，經扣除內含的就業保險費率1％，2023年起將以11％計收勞保保險費，明年起，勞工平均勞保費將增加36元。。

但在基本工資調升至26,400元元，每名勞工每月保費也將增加53元，雇主每月每名勞工將增加185元，政府補助保費每月則增加26元，職業工會被保險人每月負擔保費增加為159元。

延伸閱讀：勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費。

自2023年元旦起，我國民法下修成年年齡為18歲，將正式上路。年滿18歲的國民，可以自行從事許多有效的法律行為。包括不經父母同意可自行租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、申辦手機門號、辦信用卡等。

18歲視為成年後，結婚年齡也將同步修改，由原本規定的男生需滿18歲、女生需滿16歲才可以結婚，修正為男、女雙方最低的結婚年齡皆為18歲。滿18歲的民眾可以不需經過父母同意，自行決定是否要結婚。

年滿18歲的國民，能夠從事有效的法律行為，還包含有以下項目：

•開公司：依照公司法第128條，完全行為能力人可為公司發起人，修法後，凡年滿18歲的公民，依法也可擔任公司發起人。

•提起民事及行政訴訟：修法後，年滿18歲者可自行獨立提起民事、行政訴訟。

•自主成立醫療意願書：年滿18歲可自行決定是否要捐贈器官，可依照安寧緩和醫療條例第5條選擇安寧緩和醫療，或維生醫療，或依照病人權利自主法第10條，擔任醫療委任代理人。

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台北市將從2023年1月1日開始，要求連鎖便利商店及連鎖速食店必須提供循環杯租借服務。目前全台已有100多個循環杯的租借據點，環保署希望在2023年能達到指定連鎖通路全台5%門市的覆蓋率，創造出新興環保消費習慣。

此外，環保署也訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，包括針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向具有明確規範，以確保循環杯服務系統的衛生及品質。

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台北市政府明定自2023年元旦開始，正式實施8層樓以上未達16層建築物的定期公安檢查申報作業，規定應每3年需申報1次，目前共有9,300棟數必須申報；在明年3月前未完成申報者，建管處可依建築法及公寓大廈管理條例規定開罰，最重可罰30萬元。

按照原本規定，僅16層以上的建築物，每2年必須完成公安申報1次，新制則將更趨嚴格，建築物只要達8層以上、未達16層，就應每3年申報1次；16層以上的建築物，則維持每2年應申報1次規定。檢查項目包含：直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統共6大項。

延伸閱讀：元旦起 北市8樓以上建物定期公安申報。

配合民法將成年年齡自20歲下修至18歲，自2023年元旦起，將開放18至20歲的客戶，可自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。2023年1月3日（上班日）起實施。

本國成年人以線上方式開立的數位存款帳戶，為提升民眾申請數位存款帳戶的便利性，增加多元身分驗證的管道，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人可親自持雙證件至郵局窗口辦理，該法將自2023年1月3日上班日起正式實施。

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