立院初審通過 人行道恢復違停檢舉、無照最高可罰2.4萬

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，初審通過新增第7條之1民眾檢舉違規項目，未來在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨停或違停，以及汽車裝載人客或貨物不穩都可經檢舉開罰；第21條無照駕駛罰則部分，罰鍰也從最高1萬2000元調高到2萬4000元元，最快3個月至半年後上路。

台灣交通環境亂象受國內外關注，過去因民眾檢舉氾濫造成警察機關難以負荷，今年4月取消受理部分檢舉項目，但考量人行道占用、違停影響行人安全，立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」修正草案，初審通過恢復部分可檢舉項目、調高無照駕駛罰鍰。

交通部表示，未來在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨停或違停，經檢舉可開罰臨停300元至600元、違停600元至1200元；針對汽車裝載人客或貨物不穩，經檢舉可罰3000元至1.8萬元。

警政署指出，恢復人行道檢舉每年會增加約50至80萬件檢舉，只要地方政府確保停車格劃設完善，避免爭議，原則上這些案件量可以吸收，影響不大。營建署也說，內政部市區道路及附屬工程設計規範已訂定人行道上不劃設停車格，要規劃使用停車彎，若仍有不足要由主管機關同意，且留1.5米淨寬人行空間才可劃設。

另外，針對無照駕駛部分，原罰則為6000元至1.2萬元，初審通過調高為6000元至2萬4000元元，且5年內違規2次以上處最高2萬4000元罰鍰。