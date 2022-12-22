腎結石掰掰 軟式輸尿管鏡手術無痛取石

「腎結石痛起來要人命！」小港醫院今舉辦「電子軟式輸尿管鏡配備高效能雷射碎石手術」破千例記者會，病患74歲陳先生現身說法，40年前陳先生層開過傳統開腹腎臟取石手術，留下20公分長疤，去年採軟式輸尿管鏡碎石手術，處理4.6公分大結石。他說，新技術無痛、無傷口也恢復得很快。

小港醫院從2018年引進軟式輸尿管鏡逆行性腎臟手術設備，1公尺長軟管從尿道進入，經膀胱、輸尿管直通腎臟，搭配高畫質影像鏡頭、高功率鈥雷射等技術，無死角精準找到結石位置，以雷射擊碎結石後再取出結石。極小的粉塵、碎石也透過病患後續排尿排出。泌尿科醫師王巽玄指出，小港醫院採最先進設備，過去4.6公分的結石手術約需4小時，但以此新技術只花了70分鐘，且過程中更好掌握體內狀況。

陳先生表示，自己長期有腎結石狀況，過去動刀取石留下長疤外，「一直覺得肚子種種，有氣在裡面的感覺。」去年因左側腰痛就醫，發現有血尿、泌尿道感染等狀況，經檢查發現結石已近5公分。這次手術沒傷口、恢復很快，兩個月的時間還尿出近百顆碎石。

「在台灣每10人就會有1人有腎結石困擾！」泌尿科醫師耿俊閎參與相關研究發現，除了男性、遺傳、抽菸、肥胖和攝取水量不足等因素易導致腎結石外，二手菸也是影響因子，小港醫院利用「台灣人體生物資料庫」內的1萬9430名從未抽菸的民眾研究發現，長期暴露在二手菸環境下的人，罹患腎結石機率是未吸二手菸者的2倍之多。

小港醫院「跨團隊軟輸尿管鏡歲時照護」自2020年起，連續3年榮獲SNQ國家安全品質標章。泌尿科醫師詹鎮豪