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政院通過農保條例修法 調整月投保金額至20400元

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影

行政院會今討論通過「農民健康保險條例」部分條文修正草案，將農保及農民職災保險月投保金額調升至20400元，以提高農保的生育給付及喪葬津貼；與農民職災保險的傷病給付及喪葬津貼。相關修正草案將送請立法院審議。

農保條例公布施行33年以來，農保的月投保金額即為10200元，迄今未有調整。

農委會表示，考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數已有相當成長幅度，而目前農保的月投保金額，已偏離勞工每月基本工資2萬5250元甚多，因此修法，調升農保月投金額為20400元。

此次調整，將使農保生育給付由20400元提高為40800元，以鼓勵國民生育；喪葬津貼由15萬3000元增加為30萬6000元，以減輕家屬支付喪葬費用的經濟負擔。農民職災保險併同調升月投保金額為20400元，傷病給付加倍增給，喪葬津貼可連動調整。

農委會指出，農民職災保險於2018年11月1日施行，試辦初期採用自願加保方式，但各職域性社會保險皆為強制納保，所以本次修法後參加農保者，因有實際從事農業工作，應予強制納保，以保障其遭遇職業災害時的經濟安全。

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