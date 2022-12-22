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冬至甜鹹湯圓營養師教你這樣吃 暖心過冬無負擔

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢天晟醫院營養師李昌儒表示，傳統湯圓糯米製熱量高又難消化，需巧妙搭配減負擔。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院營養師李昌儒表示，傳統湯圓糯米製熱量高又難消化，需巧妙搭配減負擔。圖／中壢天晟醫院提供

今天冬至要吃湯圓，傳統的湯圓以糯米製成，而近年不斷推陳出新的包餡湯圓，經常使用豬油或棕梠油等飽和脂肪，且糯米吃多容易造成腸胃不適；中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。

傳統湯圓以糯米製成，每10顆小湯圓熱量約70大卡，屬營養成分單調的高醣甜點，且糯米含有較多難消化的支鏈澱粉，搭配糖水湯底也容易攝取過多的精製糖；而包餡湯圓，內餡常使用豬油或棕梠油等飽和脂肪，讓內餡呈現香醇濃郁的口感，對於需要控制血糖、血脂肪的民眾影響較大。

李昌儒表示，吃湯圓時，不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料取代部分湯圓，可以減少熱量攝取，還能增加膳食纖維的補充，或以無糖的茶湯取代糖水，讓湯圓吃起來增添茶香風味也更健康。

天晟醫院也結合客家文化教「健康客家鹹湯圓」搭配技巧，李昌儒說，傳統客家菜多重油、重鹹，以客家鹹湯圓為例，多會使用豬油蔥、肥肉容易造成血脂肪、膽固醇上升，蔬菜也明顯不足，建議改選擇低脂瘦肉作為優質優質蛋白質來源，以植物油取代傳統豬油。

李昌儒指出，民眾可搭配大量的當季蔬菜，例如大白菜、茼蒿、韭菜、芹菜、蕈菇類等，可以增加飽足感又低熱量，還能攝取到許多植物營養，減輕身體負擔，健康暖心過佳節。

今天冬至要吃湯圓，中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。圖／中壢天晟醫院提供
今天冬至要吃湯圓，中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。圖／中壢天晟醫院提供

湯圓 脂肪

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