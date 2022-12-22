梅花預估延後10天開花 信義鄉賞梅季「踏雪尋梅」仍於本周末揭幕

南投縣信義鄉的賞梅季花即將開始了！信義鄉農會表示，梅花愈冷愈開花，入冬以來低溫有感，今年冬天低溫少雨，部分高海拔山區已陸續有梅花綻放，如果天候配合，預估梅花花況在元旦後達到三成，而明年春節前10天將全部大爆開。

信義鄉農會總幹事何建中說，今年梅花花期延後10天，部分高海拔梅區像是外坪頂，花況預估元月5日時會有1至2成開花，另在農會旁的梅園，尚未見到梅花綻放，加上牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等梅區，可說是近年罕見，由於未來幾日氣溫都低，可望讓梅花陸續綻放大開，台灣冬季的指標性賞梅盛事「踏雪尋梅」，將於12月24日（日）在梅之鄉─信義鄉正式開鑼。

何建中表示，信義鄉農會成立酒莊滿20周年，12月24日透過結合踏雪尋梅系列活動，今年以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的吱吱醬，推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，現場提供250個名額，網路預約也有200名，即日起開放報名，額滿為止；同時首度推出梅子愛玉手作體驗活動，自己搓洗現場完成即可馬上食用。