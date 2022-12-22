聽新聞
test
0:00 / 0:00
梅花預估延後10天開花 信義鄉賞梅季「踏雪尋梅」仍於本周末揭幕
南投縣信義鄉的賞梅季花即將開始了！信義鄉農會表示，梅花愈冷愈開花，入冬以來低溫有感，今年冬天低溫少雨，部分高海拔山區已陸續有梅花綻放，如果天候配合，預估梅花花況在元旦後達到三成，而明年春節前10天將全部大爆開。
信義鄉農會總幹事何建中說，今年梅花花期延後10天，部分高海拔梅區像是外坪頂，花況預估元月5日時會有1至2成開花，另在農會旁的梅園，尚未見到梅花綻放，加上牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等梅區，可說是近年罕見，由於未來幾日氣溫都低，可望讓梅花陸續綻放大開，台灣冬季的指標性賞梅盛事「踏雪尋梅」，將於12月24日（日）在梅之鄉─信義鄉正式開鑼。
何建中表示，信義鄉農會成立酒莊滿20周年，12月24日透過結合踏雪尋梅系列活動，今年以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的吱吱醬，推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，現場提供250個名額，網路預約也有200名，即日起開放報名，額滿為止；同時首度推出梅子愛玉手作體驗活動，自己搓洗現場完成即可馬上食用。
明年花季登場後，訂於1月8日上午9點在梅花盛開的牛稠坑柳家梅園舉行主題日活動一「親子同樂橡木桶」趣味活動以及「甜蜜負擔擔夫妻背負」競賽活動，前三名者皆能獲得阿米怒特色釀造酒，而夫妻背負競賽第一名，更可獲得被負者體重重量的梅酒瓶數，第二名可獲得二分之一、第三名可獲得三分之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言