快訊

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

防退燒藥搶購 薛瑞元：擬由藥局勸導限量購買

中央社／ 台北22日電

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現普拿疼等退燒藥缺貨現象，衛生福利部長薛瑞元今天說，現階段第一步研擬將由藥局向顧客進行勸導性「購買限量」，但強調絕非強制性限購。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會列席報告業務概況，並備質詢，立委關心台灣普拿疼出現大量收購，導致缺貨及叫貨困難，擔心更多解熱鎮痛退燒藥物出現缺貨，呼籲衛福部盡快制定對策。

薛瑞元說，衛福部首要任務是確保醫療院所藥物充沛，已要求藥廠優先處理醫療院所訂單，承諾就醫民眾藥物不會短缺；至於民眾可自行至藥局購買的口服退燒成藥，研擬第一步由藥局進行勸導，希望顧客限量購買。

薛瑞元在衛環委員會議中場休息接受媒體聯訪時，他近一步說明，藥局勸導性「購買限量」仍在研擬階段，仍待與藥師公會討論，包含限制盒數、上路時機等都必須談妥，才不讓藥局手忙腳亂。

薛瑞元說，管制細節有待討論，但能確定的是成藥購買管制不會針對單一廠牌，以免影響市場競爭，同成分藥物會一併管制，乙醯胺酚（Acetaminophen）藥品應該會是第一階段優先商討，布洛芬（Ibuprofen）藥品依實際狀況再評估。

薛瑞元表示，藥局勸導性「購買限量」是希望顧客購買成藥不要一次買太多，勸導性質，非強制性限購，管制策略都會視實際狀況滾動式檢討，若庫存量穩定就會解除，反之，缺藥狀況持續加劇，不排除更嚴格管制。

食藥署長吳秀梅表示，國產口服退燒藥物暫無短缺，與普拿疼同成分的乙醯胺酚藥品，庫存量約5400萬顆，原料藥仍有10.6個月用量，生產數量約21萬多顆；；非類固醇消炎藥的布洛芬藥品庫存量約91萬顆，原料藥原料藥可生產5個月供應量，數量約450萬顆。

薛瑞元 庫存 衛福部

延伸閱讀

影／郭台銘發文「禽獸食祿」指誰？薛瑞元：我沒對號入座

國內搶藥、缺藥祭政策 薛瑞元：請藥局規勸限量購買

未來可換BNT次世代疫苗 薛瑞元：商業策略本來多變

郭台銘「禽獸食祿」在罵誰？ 薛瑞元：我沒有對號入座

相關新聞

立院初審通過 人行道恢復違停檢舉、無照最高可罰2.4萬

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，初審通過新增第7條之1民眾檢舉違規項目，未來在橋梁、隧道、圓...

影／超夢幻！台灣版冰雪奇緣 武陵農場-1.5度水晶捕夢網奇景

台版冰雪奇緣！台中市和平區武陵農場今晨出現零下1.5度低溫，水果藤蔓攀爬的網架凍成晶瑩剔透的水晶捕夢網，農場草地再度披上...

今天冬至寒流發威 桃園大溪6.7度低溫 乾冷天氣持續至周末

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨中北部、東北部空曠地區普遍...

除了普拿疼 台灣人急著寄對岸的還有這項明星商品

中國大陸疫情竄升，相關藥品被瘋搶，台灣有親人在當地，最近都急著郵寄藥品，郵局台南分局表示，最近郵寄的數量確實有增加，都會...

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業

入選米其林指南推介的台南人氣小吃「葉家小卷米粉」要歇業了！位於台南國華街商圈的葉家小卷米粉，近期於官方粉絲團宣布，因闆娘...

開賣不到半天 台鐵春節南下部分時段車票售罄

台鐵局今天凌晨0時起開放明年1月19日至1月30日春節假期西部幹線對號列車訂票，截至今天上午9點總計完成10萬3714筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。