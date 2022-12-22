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農業缺工嚴重法律綁死 邱議瑩：「難道外勞能聘請1/3人」？

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，農業缺工要積極解決，其中分為常態性和季節性缺工，會透過人力調度協助，農業樣態和工廠完全不同，會針對相關規定盤點員額，再和勞動部反映。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲表示，農業缺工要積極解決，其中分為常態性和季節性缺工，會透過人力調度協助，農業樣態和工廠完全不同，會針對相關規定盤點員額，再和勞動部反映。記者彭宣雅／攝影

農業缺工問題嚴重，農業缺工1年就缺10萬臨時工，也因此，撐起農產基層農業勞作的勞動力，大多都是千歲團、外配、以及移工，農業黑工多；依照法律，雇主初次聘請外國人的員額不得超過平均員工數的35％。立委邱議瑩痛批，「難道外勞能聘請1/3人」？很多農企本勞只有1、2人，幾乎沒有農企可符合資格。

立法院經濟委員會今天審查「農民健康保險條例」修正條文，邱議瑩關心農業缺工問題，她表示，農委會盤點農業缺工員額，但並沒有用完，沒用完不是因為不缺工，是因為不符合申請資格。

根據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」的審查標準，雇主申請初次招募人數及所聘雇外國人人數，不得超過中央目的事業主管機關核發認定函當月前2個月之前1年國內勞工平均人數之35％。

農委會主委陳吉仲表示，農業缺工要積極解決，其中分為常態性和季節性缺工，會透過人力調度協助，農業樣態和工廠完全不同，會針對相關規定盤點員額，再和勞動部反映。

邱議瑩表示，「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」是在管理工廠勞工，工廠聘請移工多，所以才規定聘用人數不得超過本勞的35％。

她說，但農企業、養豬場、養牛場、種苗場，以及採收洋香瓜、西瓜、小番茄的農民，很多只有聘請1、2名本勞，如果招募的外勞不得超過本勞的35％，「這樣能聘多少人？1/3人？1/4？難怪農企、合作社無法請到外勞」。

邱議瑩表示，農企業聘請黑工是不得已，移民署一天到晚在抓人，也不能說移民署不對，但是，黑工被抓後，農民後續的生產工作就會停擺，農業缺工相當嚴重，如果勞動部不願意釋出更多勞力，或是鬆綁申請條件，再怎麼講都是白費。

同樣水產加工廠也面臨缺工嚴重，要去鰓、去鱗、去刺等三清、片魚片等加工工作，之前水產加工業界也發起連署，請勞動部修正「外國人從事就業服務法第24條附表五」，放寬外國人聘雇比例由15%調升為25%，比照肉品加工廠，以紓解水產初級加工廠長期缺工問題，但至今仍沒有下文。

邱議瑩 移民署

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