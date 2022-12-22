寒流+輻射冷卻影響到周日 7縣市非常寒冷 今晚下探6度

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，今天至25日周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明天苗栗以北及宜蘭地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今天上午至明天白天低溫區域：

橙色燈號：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號：新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，今、明兩天寒流及輻射冷卻效應影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。今天苗栗至台南、東部及東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；東南部沿海有長浪發生的機率。