快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

開賣不到半天 台鐵春節南下部分時段車票售罄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局今天凌晨0時起開放明年1月19日至1月30日春節假期西部幹線對號列車訂票。本報資料照片
台鐵局今天凌晨0時起開放明年1月19日至1月30日春節假期西部幹線對號列車訂票。本報資料照片

台鐵局今天凌晨0時起開放明年1月19日至1月30日春節假期西部幹線對號列車訂票，截至今天上午9點總計完成10萬3714筆、16萬7704張訂票，其中，1月19日晚上7點後、20日下午4點前台北往高雄長途自強號座位已售完，若2日內未取票，將於12月24日上午9點重新釋出。

台鐵局表示，今天凌晨0時起開放春節假期西部幹線對號列車訂票，尖峰時段1月19日晚上7點後、20日下午4點前台北往高雄長途自強號座位已售完；1月28、29日高雄往台北車次各時段及其餘日期、車次尚有座位。訂票2日內（含訂票當日）須前往取票。

另外，明年1月19、20及1月28、29日東線8班實名制列車（一天2班次），將於12月23日0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口、國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

自強號 台鐵

延伸閱讀

高雄缺工第一名是製造業 勞動部長許銘春提解方

汐東捷運躺政院半年卡在這爭點 交長：最慢春節前核定

學者：大陸「疫情海嘯」一、兩周到 持續到春節

疫情升溫！大理春節訂房大退單 從80％降到不足30％

相關新聞

今天冬至寒流發威 桃園大溪6.7度低溫 乾冷天氣持續至周末

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨中北部、東北部空曠地區普遍...

除了普拿疼 台灣人急著寄對岸的還有這項明星商品

中國大陸疫情竄升，相關藥品被瘋搶，台灣有親人在當地，最近都急著郵寄藥品，郵局台南分局表示，最近郵寄的數量確實有增加，都會...

今天冬至 氣象局「湯圓」飛上天 寒流報到冷到耶誕節

今天24節氣冬至。中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，冬至是北半球白天最短、黑夜最長的一天，過完今天，白天的...

萬物齊漲國家稿費終於漲了 出版業：仍不如市場行情

萬物齊漲、多年不漲的國家稿費終於也漲了。立院教委會昨審查文化部112年度預算，文化部次長李連權表示，主計總處20日公布調...

全球首例 成人身上見新生兒自發性腹股溝瘀青 登國際期刊

新生兒身上常見的腹股溝瘀青（stabler's sign）竟在52歲男性身上出現，這是全球文獻上首例，屏東基督教醫院胃腸...

國內搶藥、缺藥祭政策 薛瑞元：請藥局規勸限量購買

中國大陸解封管制措施，新冠疫情爆發，並引起搶藥風潮。衛福部長薛瑞元說，這次搶藥風潮，主因是中國採行與病毒共存政策，但目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。