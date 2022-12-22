開賣不到半天 台鐵春節南下部分時段車票售罄

台鐵局今天凌晨0時起開放明年1月19日至1月30日春節假期西部幹線對號列車訂票，截至今天上午9點總計完成10萬3714筆、16萬7704張訂票，其中，1月19日晚上7點後、20日下午4點前台北往高雄長途自強號座位已售完，若2日內未取票，將於12月24日上午9點重新釋出。

台鐵局表示，今天凌晨0時起開放春節假期西部幹線對號列車訂票，尖峰時段1月19日晚上7點後、20日下午4點前台北往高雄長途自強號座位已售完；1月28、29日高雄往台北車次各時段及其餘日期、車次尚有座位。訂票2日內（含訂票當日）須前往取票。

另外，明年1月19、20及1月28、29日東線8班實名制列車（一天2班次），將於12月23日0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口、國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。