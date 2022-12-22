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國內搶藥、缺藥祭政策 薛瑞元：請藥局規勸限量購買

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委賴惠員質詢針對國內搶藥、缺藥情形質詢。記者沈能元／攝影
立委賴惠員質詢針對國內搶藥、缺藥情形質詢。記者沈能元／攝影

中國大陸解封管制措施，新冠疫情爆發，並引起搶藥風潮。衛福部長薛瑞元說，這次搶藥風潮，主因是中國採行與病毒共存政策，但目前無法充分掌握中國疫情，可是觀察華人國家都出現搶藥潮、中國醫院的排隊潮，他認為此波疫情是不可輕忽，況且，有許多台灣民眾在對岸居住及工作。至於，國內出現搶藥潮，薛瑞元指出，目前將請藥局勸導民眾買藥時，應限量購買，但這非強制性。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會進行「衛福部業務報告」及接受質詢。立委賴惠員質詢表示，受到中國疫情影響，搶藥、缺藥情形都在進行中，接下來還有流感疫情的威脅，若搶藥嚴重，衛福部是否要管制藥品出口？

薛瑞元說，目前乙醯氨酚（acetaminophen）庫存量約5400萬顆，原料藥仍有10.6個健保用量，生產數量約21萬多顆，而布洛芬（ibuprofen）藥品庫存量約91萬顆，原料藥可生產數量約450萬顆，約為5個月供應量。目前就是先行確保醫療院所開藥是足夠的，並要求藥廠應優先處理醫療院所用藥。

賴惠員說，如果民眾為了搶藥，到醫療院所不同科別看診拿藥，是否讓搶藥情形更加嚴重。健保署長李伯璋說，目前健保雲端藥歷都會紀錄，即便民眾在不同科別要求開立感冒藥，醫師也無法開藥，若醫師重複開藥，健保署也會進行審查、核刪。

賴惠員說，藉於中國疫情爆發，台灣是否可以表達提供藥物給中國的意願，舒緩兩岸緊張的關係？薛瑞元說，因中國感染人數眾多，這還需要多加謹慎思考，目前以自保為優先，行有餘力再考慮。

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