快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩福音 八旬婦骨內注射擺脫膝蓋痛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱為詹女士做骨內注射治療。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱為詹女士做骨內注射治療。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮86歲詹女士長年身受膝蓋疼痛之苦，只要站起來左膝就非常疼痛，痛到不敢走路，經花蓮慈濟醫院為她做骨內注射治療，不需動刀就能改善膝蓋疼痛。如今詹女士現在不只坐下、站起膝蓋都沒問題，還可以自己開車上市場買菜，行動力大幅改善。

慈院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱指出，詹女士膝蓋積水嚴重，抽出左膝的積水後疼痛雖有改善，但過一陣子又發炎疼痛，檢查發現這是一般的膝蓋退化，軟骨還在，不需換人工關節，且關節穩定性也不差，便進一步安排詳細核磁共振檢查。

檢查過後確認詹女士小腿骨靠近膝關節的地方，有骨頭內的微小骨折，無法手術固定復位，多半只能被動休息、穿戴護具及吃止痛藥物，等骨頭自行修復，時間可能要數周，甚至可能超過1年以上也無法修復。

醫師考量詹女士年紀較大，身體修復能力差，膝關節需承受身體重量，相對組織修復更不容易，影響日常生活行動力。經過與病人及家屬討論後，決定改以新引進的療法「骨內注射」改善疼痛，直接注射在患部上修復受損部位。

注射完7天後，詹女士的左膝疼痛慢慢減輕，不僅能自由活動，上下樓梯也沒問題，讓她很高興；直到近期左膝感到些微疼痛，回診做骨內注射，詹女士笑說，回診治療就當作是「進廠保養」。

詹女士的兒子林先生表示，母親除了左膝痛，因腰椎椎管狹窄壓迫到神經，導致腰痛難受，一併請醫院檢查。醫師王柏凱說，發現第五腰椎跟薦椎間中間的椎間盤嚴重退化，導致左邊坐骨神經痛；由於有膝蓋的骨內注射療法改善疼痛的經驗，與病人討論後，腰椎治療也加入骨內注射，如今也有明顯改善。

詹女士（右二）因左膝疼痛接受骨內注射治療，有明顯改善，與兒子林先生（右三）、慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱（右一）及醫護團隊開心合影。圖／花蓮慈濟醫院提供
詹女士（右二）因左膝疼痛接受骨內注射治療，有明顯改善，與兒子林先生（右三）、慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱（右一）及醫護團隊開心合影。圖／花蓮慈濟醫院提供

醫師 膝關節

延伸閱讀

雜物堵塞易積水 汐止和平街重做排水溝改善

安南醫院首例腎臟交感神經阻斷 治療困難型高血壓患者福音

南科通勤福音！北外環3期與安定北園五路通車節省時間

貴婦膝關節疼痛，打幹細胞治療！沒想到打第2次長睫毛、第3次膝發黑險截肢

相關新聞

今天冬至寒流發威 桃園大溪6.7度低溫 乾冷天氣持續至周末

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨中北部、東北部空曠地區普遍...

除了普拿疼 台灣人急著寄對岸的還有這項明星商品

中國大陸疫情竄升，相關藥品被瘋搶，台灣有親人在當地，最近都急著郵寄藥品，郵局台南分局表示，最近郵寄的數量確實有增加，都會...

今天冬至 氣象局「湯圓」飛上天 寒流報到冷到耶誕節

今天24節氣冬至。中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，冬至是北半球白天最短、黑夜最長的一天，過完今天，白天的...

萬物齊漲國家稿費終於漲了 出版業：仍不如市場行情

萬物齊漲、多年不漲的國家稿費終於也漲了。立院教委會昨審查文化部112年度預算，文化部次長李連權表示，主計總處20日公布調...

全球首例 成人身上見新生兒自發性腹股溝瘀青 登國際期刊

新生兒身上常見的腹股溝瘀青（stabler's sign）竟在52歲男性身上出現，這是全球文獻上首例，屏東基督教醫院胃腸...

國內搶藥、缺藥祭政策 薛瑞元：請藥局規勸限量購買

中國大陸解封管制措施，新冠疫情爆發，並引起搶藥風潮。衛福部長薛瑞元說，這次搶藥風潮，主因是中國採行與病毒共存政策，但目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。