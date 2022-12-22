長輩福音 八旬婦骨內注射擺脫膝蓋痛

花蓮86歲詹女士長年身受膝蓋疼痛之苦，只要站起來左膝就非常疼痛，痛到不敢走路，經花蓮慈濟醫院為她做骨內注射治療，不需動刀就能改善膝蓋疼痛。如今詹女士現在不只坐下、站起膝蓋都沒問題，還可以自己開車上市場買菜，行動力大幅改善。

慈院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱指出，詹女士膝蓋積水嚴重，抽出左膝的積水後疼痛雖有改善，但過一陣子又發炎疼痛，檢查發現這是一般的膝蓋退化，軟骨還在，不需換人工關節，且關節穩定性也不差，便進一步安排詳細核磁共振檢查。

檢查過後確認詹女士小腿骨靠近膝關節的地方，有骨頭內的微小骨折，無法手術固定復位，多半只能被動休息、穿戴護具及吃止痛藥物，等骨頭自行修復，時間可能要數周，甚至可能超過1年以上也無法修復。

醫師考量詹女士年紀較大，身體修復能力差，膝關節需承受身體重量，相對組織修復更不容易，影響日常生活行動力。經過與病人及家屬討論後，決定改以新引進的療法「骨內注射」改善疼痛，直接注射在患部上修復受損部位。

注射完7天後，詹女士的左膝疼痛慢慢減輕，不僅能自由活動，上下樓梯也沒問題，讓她很高興；直到近期左膝感到些微疼痛，回診做骨內注射，詹女士笑說，回診治療就當作是「進廠保養」。