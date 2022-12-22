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全球首例 成人身上見新生兒自發性腹股溝瘀青 登國際期刊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新生兒常見腹股溝瘀青竟於52歲男性身上出現，屏基醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉以此為論文投稿，刊登在英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine），這也是全球文獻首例。圖／屏基提供
新生兒常見腹股溝瘀青竟於52歲男性身上出現，屏基醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉以此為論文投稿，刊登在英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine），這也是全球文獻首例。圖／屏基提供

新生兒身上常見的腹股溝瘀青（stabler's sign）竟在52歲男性身上出現，這是全球文獻上首例，屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將此特殊病例治療過程寫成論文，投稿英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine），3天就通過審核並在今年10月刊登。

屏基指出，這名52歲男性因C肝帶原合併肝硬化導致肝昏迷，意識不清，送到屏基急診緊急住院。住院第二天，胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮在病人的右側腹股溝發現15公分瘀青。

由於病人沒有遭外力碰撞，抽血及電腦斷層檢查，排除急性胰臟炎、後腹腔出血可能。但因有大量腹水及肝臟脾臟腫大，於是再抽驗腹水，發現腹水為出血性轉滲液（bloody transudative ascites）；胃鏡也發現胃黏膜有蛇皮狀的紅腫，呈現肝門靜脈高壓的狀態。病人最後因為上消化道大出血而不幸離世。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮說，自發性的腹股溝瘀青(stabler's sign)，通常出現在小孩後腹腔出血或新生兒出生時經產道造成肝撕裂，文獻上沒有成人案例，而且是與肝門靜脈高壓相關。在馬來西亞消化醫學會理事長、教授李永葉協助下將案例寫成論文投稿英國醫院醫學雜誌，沒想到3天就通過審核獲得刊登。

富有研究精神的蔡元榮醫師每年都有論文登上國際醫學期刊，去年一篇因肚臍周圍出現不明原因瘀青確診為肝癌的罕見病例論文，就獲得世界頂尖內科期刊－澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

蔡元榮提醒，B型肝炎、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，這些慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，建議大家可以到醫療院所做BC肝的篩檢並定期追蹤。尤其肝病患者若常出現不明原因瘀青，要留意是否肝病惡化，盡快接受檢查。

成人腹股溝出現自發性瘀青相當罕見。圖／屏基提供
成人腹股溝出現自發性瘀青相當罕見。圖／屏基提供
胃黏膜有蛇皮狀紅腫。圖／屏基提供
胃黏膜有蛇皮狀紅腫。圖／屏基提供
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，尤其肝病患者若常出現不明原因瘀青，要留意是否肝病惡化，盡快接受檢查。圖／屏基提供
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，尤其肝病患者若常出現不明原因瘀青，要留意是否肝病惡化，盡快接受檢查。圖／屏基提供

馬來西亞 B型肝炎 醫師

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