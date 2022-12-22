青農返鄉指標軒禾合作社倒閉 農委會指他近日會出來面對

主要生產產銷履歷檸檬的屏東軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉；軒禾之前號稱簽了美國20年訂單，但沒幾年就出現財務缺口，之前農委會大力宣傳，現在是否也能算是產銷履歷的成功案例？農委會主委陳吉仲說，這要去問軒禾，農委會只負責政策的部分。

軒禾農產品運銷合作社近期大門深鎖，廠商陸續收不到款，想了解原因，但負責人林軒禾手機未通，農委會透過關係與其家人聯繫，確認他人在台灣，預計過幾天會出面解決。

立法院經濟委員會修正農民健康保險條例。媒體提問，農委會如何針對未收到款的農民提供救濟？陳吉仲表示，軒禾合作社主要收購契作農民的檸檬，現在就需要轉介到其他合作社或農民團體，全國的農會、合作社等都在加速冷鏈自動化與機械化，讓所有農民團體扮演和契作農民收購、提高農民收入的角色，農委會會全力協助。

至於軒禾號稱與美國簽20年檸檬汁長約，過去農委會、屏東縣政府大力宣傳，結果沒幾年就傳出倒閉，未來否還能算產銷履歷案例的成功案例？陳吉仲說，這要自己去問軒禾，農委會只負責政策的部分。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，有聯絡當事人，據了解再幾天會出面，林軒禾現在有些狀況，先把一些事情想好後，會出來面對；至於林軒禾對外有多少債務，他不清楚，農糧署盤點從108年至今，農糧署補助約400多萬，項目有冷藏庫、板車、堆高機等，「因為他要做政府推廣的產銷履歷，農糧署當然要鼓勵他」，但後來財務有狀況，發生倒閉事件。

姚志旺說，「最難過的是我、覺得可惜」，當初鼓勵林軒禾出來做，現在做成這樣子，應該是合作社擴張，也可能有投資其他的產業；林軒禾若願意東山再起，要給年輕人機會，把現在財務問題解決後，站在一個輔導的角度，願意輔導林軒禾繼續從事這工作，前提是財務問題要先解決。

姚志旺表示，林軒禾會出來面對，已透過管道與他家人聯繫，家人轉述，他會出來面對，只是這段時間有點情緒不穩。

至於對外宣稱的20年訂單是否為真？姚志旺表示，可能是因為疫情關係，剛好遇到航運問題，沒辦法很順暢外銷，國內的量也沒辦法供應這麼多，導致後面幾個貨櫃都延誤，「後來對方就沒辦法跟他繼續合作了，他是很想要去做」，後面受到大環境的影響，前面出了好幾櫃，每個月都有出貨。