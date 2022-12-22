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口罩令鬆綁戶外運動卡卡的？醫：這2招練好肌力

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範雙膝夾球。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範雙膝夾球。圖／中國附醫提供

疫情趨緩，口罩令本月起鬆綁，戶外可脫口罩，很多三、四十歲青壯族開始戶外運動才發現膝蓋「卡卡」。中國醫藥大學附設醫院復健部醫師劉東桓建議，可透過強化股四頭肌肌耐力(阻力)訓練先練好肌力；膝蓋疼痛可按壓穴道止痛，由下而上用力按壓小腿骨內側(脛骨內側)約2至5次循環舒緩。

劉東桓說，膝蓋痛是退化性膝關節炎常見的症狀，當膝蓋軟骨磨損，加上吸震效益降低所產生的發炎疼痛，常由內側疼痛開始，急性期會紅腫熱痛、積水、發炎，嚴重時會有關節活動聲響、關節僵硬，甚至股四頭肌萎縮等，好發50歲後女性。

他指出，膝關節保養，應避免體重過重(BMI>24)及加強股四頭肌肌力。近期韓國停經後婦女的研究顯示，補充女性荷爾蒙治療一年以上，對退化性膝關節炎疼痛沒顯著幫助，主要還是要靠減重及強化股四頭肌肌力。

他說明，目前研究顯示，膝關節約從25歲開始退化；40歲後肌肉量以每十年減少8％；70歲後每十年減少15％，受新冠疫情影響，國外研究發現染疫康復者中，86%股四頭肌肌力僅剩正常預測值的54%。

他建議，青壯族預防或治療退化性膝關節炎及疼痛，宜強化股四頭肌肌耐力(阻力)訓練，甚至進一步做核心肌群運動。如何得知下肢肌力不足？自我檢視肌少症七徵兆：一、舉起並攜帶五公斤重物有困難；二、走路每秒速度不到1公尺；三、從椅或床起身困難；四、爬10階樓梯困難；五、1年內連跌倒4次以上；六、男性小腿圍小於34公分，女性小於33公分，或以雙手母指及食指在自己小腿最粗處圍圈空隙；七、沒有刻意減重，但半年內體重下降5％。

強化股四頭肌肌耐力(阻力)訓練：

靠牆深蹲

背靠牆兩腳打開與肩同寬，做到大腿有微酸微痛，大小腿夾角呈現九十度以上(角度依個人體能狀況調整)，深蹲時避免膝蓋超過腳尖以免造成膝關節損害及酸痛(可以自行調整腳後跟及牆面的距離來調整訓練的強度)，每次可從15至30秒逐漸增加，每次中間休息10至20秒，間斷訓練至少共15至30分鐘。

雙膝夾球（可用其他軟、有彈性替代，如枕頭）

坐椅上夾球，可配合縮肛以強化大腿內收肌群的肌力。每次可從15至30秒逐漸增加用力夾球的時間，每次中間休息10至20秒，間斷訓練至少共15至30分鐘。

中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範自行穴道按壓止痛，減緩膝蓋疼痛。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範靠牆深蹲。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範靠牆深蹲。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範靠牆深蹲。圖／中國附醫提供
中國附醫中醫部中西醫結合科醫師吳佩青示範靠牆深蹲。圖／中國附醫提供

膝關節 關節炎 疫情

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