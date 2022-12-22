冷血動物超怕冷 鱷魚大王讓鱷魚住暖宮泡溫泉保命
今天冬至，寒流發威，冷血動物鱷魚超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命，多年來寒流都通過考驗。
「抗寒秘訣來自這根鈦金屬電熱棒！」縣府農業處漁業科長張建成昨天參訪林建宏、林建豪兄弟的鱷魚養殖場，鱷魚是變溫動物，冬天會沉寂休息不吃東西，不過養殖場講求的是快成長高換肉，自然不可能讓牠數個月不吃飯，那冬天時該怎麼辦呢？
張建成說，寒流來襲，林家兄弟讓鱷住在「暖宮泡溫泉」，暖呼呼地才能維持進食好成長。水泥的養殖槽上蓋塑膠膜，形成溫棚蓄積太陽熱能，也運用電熱棒及地下水，讓養殖槽裡形成暖烘烘，就連塑膠膜內部都因熱氣而布滿凝結水，看來鱷魚還真好命呢！
張建成說，鱷魚養殖場數十年來都平安度冬，就連2016年霸王級寒流也無安然無恙。「寒流最怕碰到停電！」林建豪說，鈦金屬電熱棒，委託高雄一家科技廠商製造，入冬用電量大，全部3個個養殖池共養數千隻鱷魚，鱷魚冷血動物，天冷冬眠，活動力及進食量下滑，溫度低於15度可能凍傷，有了電熱棒不怕寒流。
林明昆與兒子林建豪進口專供食用南美洲凱門眼鏡鱷魚飼養，凱門眼鏡鱷屬小型鱷魚，最大可到近百斤重，由於鱷魚極為怕冷，養殖池內溫控極為重要，為明確掌控溫度，他們採集約式放養，平均1個4坪大的池子，放養50隻，養殖鱷魚長大後賣盤商內銷食用。
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