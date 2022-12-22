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冷血動物超怕冷 鱷魚大王讓鱷魚住暖宮泡溫泉保命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府農業處漁業科長張建成(右)參訪義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪(左)父子檔經營的鱷魚養殖場。圖／張建成提供
嘉義縣府農業處漁業科長張建成(右)參訪義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪(左)父子檔經營的鱷魚養殖場。圖／張建成提供

今天冬至，寒流發威，冷血動物鱷魚超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命，多年來寒流都通過考驗。

「抗寒秘訣來自這根鈦金屬電熱棒！」縣府農業處漁業科長張建成昨天參訪林建宏、林建豪兄弟的鱷魚養殖場，鱷魚是變溫動物，冬天會沉寂休息不吃東西，不過養殖場講求的是快成長高換肉，自然不可能讓牠數個月不吃飯，那冬天時該怎麼辦呢？

張建成說，寒流來襲，林家兄弟讓鱷住在「暖宮泡溫泉」，暖呼呼地才能維持進食好成長。水泥的養殖槽上蓋塑膠膜，形成溫棚蓄積太陽熱能，也運用電熱棒及地下水，讓養殖槽裡形成暖烘烘，就連塑膠膜內部都因熱氣而布滿凝結水，看來鱷魚還真好命呢！

張建成說，鱷魚養殖場數十年來都平安度冬，就連2016年霸王級寒流也無安然無恙。「寒流最怕碰到停電！」林建豪說，鈦金屬電熱棒，委託高雄一家科技廠商製造，入冬用電量大，全部3個個養殖池共養數千隻鱷魚，鱷魚冷血動物，天冷冬眠，活動力及進食量下滑，溫度低於15度可能凍傷，有了電熱棒不怕寒流。

林明昆與兒子林建豪進口專供食用南美洲凱門眼鏡鱷魚飼養，凱門眼鏡鱷屬小型鱷魚，最大可到近百斤重，由於鱷魚極為怕冷，養殖池內溫控極為重要，為明確掌控溫度，他們採集約式放養，平均1個4坪大的池子，放養50隻，養殖鱷魚長大後賣盤商內銷食用。

嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供
嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供
每逢冬天寒流時，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔經營的鱷魚養殖場，會讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供
每逢冬天寒流時，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔經營的鱷魚養殖場，會讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供
嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔經營的鱷魚養殖場有避寒措施。圖／張建成提供
嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔經營的鱷魚養殖場有避寒措施。圖／張建成提供
義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供
義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，再注入地下水，讓鱷魚泡溫泉住暖宮保命。圖／張建成提供

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