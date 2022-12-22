資本額5萬公司包離岸風電惹議 王國材：一年投資要達到5千萬才會核准

今年4月「海立航空有限公司」計畫承做離岸風力發電直升機業務，向民航局提出籌設許可未通過，疑在經濟部與交通部「溝通」後通過籌設許可，交通部長王國材昨更表示，是經濟部長王美花直接溝通，引發關注。王國材今受訪說明，該公司籌備計畫書是一年內投資到5千萬、國內投資過半，若未達到就不會同意，是促進離岸風電的措施。

王國材表示，該公司一開始因為資本額跟國內投資比例不符，申請被民航局拒絕，考量直升機工作對離岸風電影響太大，經濟部長的確有來跟他談怎麼克服，他就說要符合規定「資本額5千萬以上，國內投資要比國外多」，該公司後來就用這樣的規畫作為籌備書，一年內一定要達到，才能同意申請普通航空業營運。

王國材指出，基本上是為了離岸風電協助該公司克服碰到的困難，是促進離岸風電的措施，交通部的立場還是要符合相關規定才會同意。

王國材說，該公司的籌備計畫書是一年內要投資到5000萬元、國內投資過半，要在這個條件下才會核准設立普通航空業，執行飛航服務。（資本額）5萬元一定不會同意，民航局審查也牽涉其他普通航空業過去標準，不可能為了某一家公司改變。