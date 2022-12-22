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今天冬至 氣象局「湯圓」飛上天 寒流報到冷到耶誕節

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今天24節氣冬至，氣象局製作應景圖卡。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
今天24節氣冬至，氣象局製作應景圖卡。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

今天24節氣冬至。中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，冬至是北半球白天最短、黑夜最長的一天，過完今天，白天的時間就要漸漸變長。氣象局也以探空氣球升空，象徵「湯圓」應景飛上天。

氣象局說，今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。

今天天氣乾燥晴朗，白天有陽光，夜間清晨明顯偏冷；明天氣溫更降，冷到25日耶誕節，注意保暖。民眾如果要查詢所在位置有多冷，可上氣象局網站搜尋： https://wfc.pse.is/在地鄉鎮預報

關於探空氣球的小知識，「報天氣 - 中央氣象局」說，探空氣球是用來觀測高空天氣的道具，氣象局將觀測儀器綁在氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，「就像奔向自由的open將」，儀器就能一路上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局；這些資料是天氣預報所需的重要資訊。

關於天氣部分，氣象局說，本次寒流屬於乾冷性質，白天有太陽時感覺沒有那麼冷，入夜後氣溫下降快，尤其深夜到清晨氣溫明顯偏低，這段時間務必注意保暖，中南部須特別留意日夜溫差。

今天白天相對較暖，北東高溫約17-19度、中南高溫約20-23度，入夜後氣溫下降快，早出晚歸記得備妥保暖衣物。

明天至周日寒氣明顯、周末最冷；北台灣整天寒冷，其他地區夜間、清晨寒冷，溫差大。預測低溫：中部以北、宜蘭低溫下探7-9度，南部花東10-13度，馬祖7度、金門9度、澎湖14度。空曠地區氣溫將可能會再稍低一些。

「報天氣 - 中央氣象局」提醒民眾，寒冷天氣已至，請多關心家鄉的長者親人。一通電話、一點提醒。寒冷、日夜溫差威脅體溫調節較弱族群，如年長者、嬰幼兒、心血管疾病患者之照護者，注意保暖。不要緊閉門窗。若洗澡時，頭暈、嘔吐等，可能是一氧化碳中毒。請立即開窗通風、尋求119。

氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局將觀測儀器綁在探空氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳給氣象局。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

氣象局 保暖

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