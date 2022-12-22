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今天冬至寒流發威 桃園大溪6.7度低溫 乾冷天氣持續至周末

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。記者陳正興／攝影
今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。記者陳正興／攝影

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨中北部、東北部空曠地區普遍出現10度以下的低溫，最低溫在桃園大溪6.7度，其次是基隆七堵以及新北樹林都是6.9度，低溫出現的範圍明顯擴大，溫度也更低，顯示冷空氣已經開始南下影響台灣。

吳聖宇說，從今天開始一直到周日耶誕節都是受到乾冷空氣的影響，冷空氣本身強度還滿強的，達到寒流等級，今天也剛好是節氣中的冬至，跟以往常常遇到高溫偏暖的冬至非常不同，算是相當有感覺且名符其實的一個冬至。

他說，因為空氣乾燥的關係，未來幾天的天氣大致都是穩定的，預報資料來看只有在花蓮、台東、恆春半島一帶有些零星的降雨跟雲量，其他地方預期都是陽光普照的天氣型態，整體為乾冷型，山區沒有降雪的機會，但是因為中高層溫度夠低，道路跟樹上只要有點水氣的地方都很可能會結冰。

溫度方面，他說，南北不同，北部、東北部直接面迎冷空氣，即使白天有陽光，溫度也很難上升，今天白天高溫大約在17-19度，明後兩天白天高溫更會被壓制在13-15度左右，要到周日白天高溫才會略為上升到15-17度，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，預估普遍會出現10度以下的低溫，甚至在桃竹苗空曠地區有機會出現4-6度的低溫。

吳聖宇說，中部、南部還有花東地區白天的高溫就比較有上升空間，今天白天仍有20-23度，明後天一直到周日白天也都還在18-20度左右，夜晚到清晨之間同樣因為輻射冷卻加成會有低溫發生，中部的低溫預估會降到8-10度間，空曠地區可能降到6-8度，南部及花東地區低溫10-13度，空曠地區也會有機會降到10度以下，日夜溫差的變化比起北部、東北部都要來得明顯，早出晚歸以及有心血管疾病民眾要特別注意。

吳聖宇表示，寒流冷空氣到了下周一會逐漸減弱，溫度漸回升，但是空氣也跟著轉濕，東北季風的迎風面地區開始會有些降雨發生的機會，再下一波的冷空氣預估是在下周三報到，並且有機會延續到跨年前後。

他表示，強度上目前來看不是特別強，不過仍會讓溫度保持在較為偏低的水準，也因為冷空氣強度看起來稍弱些，無法明顯轉乾，水氣比較多，迎風面地區下雨的可能性就比較高，不排除跨年到元旦假期在北部、東半部的天氣會是比較不穩定的型態，不過時間還有點早，等到下周預報的情況會更為明確一些。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天是冬至，太陽直射南回歸線。台灣遇上乾冷的天氣，入夜還會更低溫，尤其輻射冷卻效應在空曠地區冷的程度會更加強。新的一波寒流再度報到，持續到周六、周日，今年的耶誕夜很有感覺，務必要多穿一些，更要注意年長者健康。還好乾冷感受上沒那麼極端的冷。

氣象局說，今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨；基隆北海岸、苗栗至高雄、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；今日東南部沿海有長浪發生的機率。

低溫 高溫

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