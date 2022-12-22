除了普拿疼 台灣人急著寄對岸的還有這項明星商品

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聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸。記者修瑞瑩／攝影
不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸。記者修瑞瑩／攝影

中國大陸疫情竄升，相關藥品被瘋搶，台灣有親人在當地，最近都急著郵寄藥品，郵局台南分局表示，最近郵寄的數量確實有增加，都會提醒大陸相關的規定，藥物有可能被沒收，或是延誤，寄送藥品中除了普拿疼之外，熱門的還有「清冠一號」。

而台南的藥局也表示，最近確實有遇到民眾想大量購買普拿疼等藥物，但是其實台灣也缺貨，還有人拿了6張健保卡來買快篩劑，都是要寄到大陸給親友。

台南市曾姓男子最近要前往大陸工作，因為當地疫情嚴重，而且藥品欠缺，他帶了不少的退燒藥及清冠一號等前往，沒想到在海關就被沒收，家人獲知後相當無奈，對記者表示「之前是查過相關規定才帶的，沒想到還是被沒收」。

曾姓男子的家人表示，大陸對於藥品通關管制相當嚴格，如果是零星、包裝不完整的藥品，因為擔心有變造、夾藏，除非有台灣醫師開出的處方箋，否則很容易被沒收，但如果是完整包裝的成藥或處方藥物，則比較寬鬆，但處方藥物一樣要有處方箋才行。

郵局人員表示，最近確實有不少人寄送藥品到對岸給親人，但沒有到爆量的程度，主要都是退燒止疼或是感冒藥等，也有很多人寄台灣之前疫情高峰時也被瘋搶的清冠一號中藥，而兩、3年前疫情初期時，也有很多人寄防疫物資到大陸，當時主要是口罩及溫度劑等，這一次大陸解封後疫情竄升，「倒是沒人寄口罩了」，可能大陸的產量已很充足。

中西區一間較大的郵局支局也表示，寄藥的人相當多，而且聽說大陸各地的海關對於藥品的管制標準不一，讓人很難拿捏，都會提醒寄件人注意；而除了郵局外，目前兩岸間的民營快遞也很多，最近寄件增多，但相關人員表示，大陸疫情竄升，與台灣前一陣子的情況相同，很多人染疫後要隔離、無法工作，所以很多郵件可能會有延遲的狀況。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，目前市面上的普拿疼系列藥品都缺貨，而且已經缺了一陣子，大約是年中台灣疫情高峰後就缺，與大陸疫情無關，各藥局的普拿疼都是由藥商配貨，即使有人想要大量購買，跑很多家藥局，也是不容易買到，但其實同成分的藥物還有很多，台灣民眾購買是沒問題的。

東區一家藥局的藥師最近就遇到有民眾上門想要大量購買普拿疼，藥師只賣對方一盒，但對方卻表示「如果一人只能買一盒，那我就叫家人來排隊，一人一盒」，藥師猜測可能要寄往大陸，只能委婉告知各藥局都缺貨，「就算大家都來排隊也沒有貨可以賣」。

南區一間藥局則是遇到民眾拿了6張健保卡來買快篩，表示家人在大陸，因為不想排隊做PCR，而大陸又很難買到快篩劑，只能從台灣寄過去。

不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸。記者修瑞瑩／攝影
不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸。記者修瑞瑩／攝影
不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸，其中很熱門的是清冠一號。記者修瑞瑩／攝影
不少民眾最近前往郵局寄送藥物到大陸，其中很熱門的是清冠一號。記者修瑞瑩／攝影

疫情 台南 郵局

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