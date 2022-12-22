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今晨低溫下探6度各地晴冷 明寒流襲全台恐再降溫

今晨低溫下探6度各地晴冷 明寒流襲全台恐再降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今寒流逐漸南下，各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低。本報資料照
今寒流逐漸南下，各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(22日)晨「強輻射冷卻作用」加持，截至5點台北氣象站降至10.5度，直逼「寒流」標準；截至5點13分本島各縣市平地最低氣溫為桃園(大溪區)6.9度。今寒流逐漸南下，各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低，明(23)日至下周一(26日)本島平地最低氣溫將降至5度以下。

吳德榮指出，截至5點13分本島各縣市平地最低氣溫依序為桃園(大溪區)6.9度，基隆(七堵區)7.0度，新北(樹林區)7.0度；其他地區平地最低氣溫為中部(台中霧峯區)8.9度，南部(台南柳營、白河區)9.8度，東部(宜蘭礁溪鄉鄉)9.5度。今晨東南部海面有低雲，其他各地晴朗，無降水回波，東部山區有微量飄雨。

吳德榮表示，根據最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今「寒流」逐漸南下，各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部7至19度，中部9至23度，南部10至25度，東部9至24度。

他也說，明天(23日)至下周一(26日)清晨「寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至5度以下。

他表示，根據最新模式模擬顯示，下周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二、三(27、28日)西半部仍晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

寒流 吳德榮 桃園

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