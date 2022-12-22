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萬物齊漲國家稿費終於漲了 出版業：仍不如市場行情

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院教委會審查文化部112年度預算，結束後文化部長李永得(右1)和立委合影。記者陳宛茜／攝影
立院教委會審查文化部112年度預算，結束後文化部長李永得(右1)和立委合影。記者陳宛茜／攝影

萬物齊漲、多年不漲的國家稿費終於也漲了。立院教委會昨審查文化部112年度預算，文化部次長李連權表示，主計總處20日公布調修國家稿費，調幅從漲50%到漲130%，遠高於消費者物價指數的漲幅。台北市藝創工會研究員謝毅弘表示，此次調漲遠高於藝創工會公開呼籲的漲7%，希望智財局也能跟進調漲著作權法中的教科書授權費，讓教科書的稿費也能跟得上。台北市出版商業公會理事長趙政岷則說，目前出版社的稿費普遍仍高於調漲後的國家稿費，但會不會被要求跟進漲幅，也就是稿費漲五成以上，有待觀察。

日前台北市藝創工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有「愈做愈低薪」的問題，多位立委於預算審查中質詢此事。李連權表示，經過文化部召開兩次研商會議、提供主計總處建議修正計畫，主計總處20日甫公布調修稿費，調幅從漲50%到漲130%，已大幅超越公務人員調薪（漲7.12%）、消費者物價指數上漲（漲9.12%）、每月基本工資調整（漲31.01%）、GDP成長率（漲35.42%）；也高於台北市藝創工會公開呼籲的漲7%。

主計總處制定的「中央政府各機關學校稿費支給基準數額表」上次修正為2015年。舊版中規定，機關或學校邀稿，一般中文稿件每千字僅支付680元至1020元。藝創工會與立委黃國書、張廖萬堅9月召開記者會，認為屬行政法人的國家影視中心卻能支付一般中文稿件每千字1200元至2000元，行政法人行情竟是國家機關近兩倍。經文化部向主計總處建議修正，新版改為1100元至1600元，漲幅逾五成。其他不同類別的稿費，最高可以調漲至130%。

文化部表示，將發函各機關，未來辦理藝文採購，如有涉稿費支給，建議不低於新表基準。並發函各藝文團體及相關公協會，鼓勵民間參照該基準支付稿費，導引藝文產業發展正向循環。此外，促請主計總處每三至五年依物價指數等檢視調修。謝毅弘表示，希望「依物價指數等檢視調修」也能入法。

趙政岷表示，出版市場早就隨著物價行情不斷調漲，現階段非創作類的寫手稿費如寫推薦文、傳記，普遍一字都2元以上，仍高於調漲後的國家稿費。但作者是否會跟進國家稿費的「漲幅」要求稿費調漲五成以上，有待觀察。他肯定政府給予文字工作者合理待遇，但如今出版成本只漲不降，包括紙費、國際版稅不斷調漲，書本銷量卻每況愈下，希望文化部能擬定更多推廣閱讀的出版政策。

歷經一天的審查，文化部112年度預算減列600萬，凍結6600萬，減列後總預算為212.1億。

文化部 北市

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