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健保多憑證網路承保作業系統 大量減少紙張使用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
健保署建置「多憑證網路承保作業系統」，透過電腦一次完成健保、勞保、勞退三合一申報，相當便利。圖／健保署提供
健保署建置「多憑證網路承保作業系統」，透過電腦一次完成健保、勞保、勞退三合一申報，相當便利。圖／健保署提供

員工的健保加退保過去都是到郵局掛號寄出新進員工的勞健保加保表，然後5天後透過電話詢問加保結果，不過健保署建置「多憑證網路承保作業系統」，透過電腦一次完成健保、勞保、勞退三合一申報，不需再跑郵局掛號郵寄，不僅為公司減紙、省錢、省時，又可以隨時查詢員工健保投保狀況。

中央健康保險署北區業務組長張温温表示，為便利公司承辦人能透過網路辦理各項健保業務，健保署在2006年推動「多憑證網路承保作業系統」，2016於年起增加使用健保卡登入，今年再新增QR Code與TW FidO驗證方式，免插卡即可登入，即使外出也可以行動裝置掌握。

多憑證網路承保作業系統可申報加退保及查詢異動狀態，也提供公司查詢保費繳納情形，尚未繳納的健保費可以在網路立即繳費或約定單次轉帳繳費，從此繳款單不漏接。統計今年至10月底，桃竹苗地區已有近4.7萬家單位註冊，網路申報逾326萬筆，e化率77.32%，估算減少使用紙張高度達80層樓。

張温温說，民眾可至多憑證系統下載「系統操作手冊」，附有詳細圖檔教學，也可掃下方QR Code，加入智能客服「健保小幫手」，輸入關鍵字註冊，有教學影片及步驟流程圖，協助大家輕鬆完成註冊。

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