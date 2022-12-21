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房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

影╱過年到白鯧漲聲響起 貨源短缺每尾貴二成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝
過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝

白鯧是每年過年年夜飯、拜拜必備的魚種，但基隆區漁會說，今年的白鯧大尾的不多，量少又貴，進貨價每尾要貴2到3百元，民眾都說實在好貴。漁會建議民眾改買較便宜的石斑魚、午仔魚，這兩魚種現在賣得嚇嚇叫，很受歡迎。

今年白鯧不好買，現在已經有民眾開始採買，擔心過年前價格會再漲，甚至買不到。據指出，台灣海域白鯧每尾6到700克要價850元，遠洋8到900克每七要1500元，價格比往年多了2到300元

有民眾今天一早就到基隆區漁會掃貨，基隆區漁會強打國產魚以石斑魚和午仔魚為主力，也推出滿千送百、購物滿1千元就送午仔魚、石斑魚。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，白鯧今年大尾的量很少，多數是小隻的，進貨成本大約漲了兩成半，今年剛好政府主推午仔魚、石斑魚，白鯧少又貴，民眾可以轉買石斑魚、午仔魚，漁會有推出加購價促銷。

有民眾表示，以前大的一尾也只有800元，現在大的一尾要1500元，都漲價了，但是過年要用，想買的還是會買。一名阿嬤說，大尾的拜拜比較好看，但一尾要1500元實在買不下手。

過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝
過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝
過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝
過年到白鯧漲聲響起，貨源短缺每尾貴二成，基隆區漁會改推午仔、石斑魚，很受歡迎。記者游明煌／翻攝

白鯧 基隆

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