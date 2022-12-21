聽新聞
test
0:00 / 0:00
精準醫療新方向 金萬林：朝亞健康檢測 避免走向慢性病
癌症治療隨著新藥研發，導致金額愈來愈昂貴，根據統計，全球每年花費在癌症治療上約800億美金（約新台幣2兆4573億元），台灣癌症患者約80萬人，以台灣人口換算，等於每29人就有1人是癌症病友。為增加癌症用藥的精準性，搭配基因檢測的精準醫療愈來愈多。生技業者金萬林指出，精準醫療除了用於癌症患者精準用藥以外，近期也開始針對亞健康的民眾，避免走向慢性疾病，進行類似精準用藥的基因檢測，如家人罹患失智症，其餘家人可透過基因檢測確認是否有失智症基因等。
癌症治療如果能愈早開始，預後的機率愈高。金萬林發言人楊文明表示，人體內約有2萬個基因，其中約有300個基因和癌症有關，為了有效找出變異的癌症基因，基因檢測就扮演著關鍵角色｡
楊文明表示，癌症治療是和時間在賽跑，做了基因檢測可找到對症下藥方式；對於癌症監控與追蹤，提早發現癌症是否復發，或有抗藥性時是否產生新的變異，把握黃金時間，提高治癒機會。未來治療的趨勢，將透過基因檢測檢查後，針對變異的基因做治療，提高治療效果，基因檢測讓罕見癌症多一線生機，提高癌友的生存率。
金萬林自2022年投入精準醫療發展，今年增設高階的檢測設備，液相層析串聯質譜儀加上核磁共振光譜分析系統NMR，提供更完整的代謝體檢測，只需要少量的血液樣本，可分析出體內的多種胺基酸濃度，胰島素敏感性、脂蛋白膽固醇，分析是否具有代謝疾病風險。
金萬林創辦人陳惠娥表示，旗下LDTs認證的精準醫療分子檢測實驗室，與各癌症檢測中心、醫院、學校持續進行產學合作；2023 年將陸續和各大醫療院所、健檢中心簽約，盼從代理儀器設備、生產、製造、檢測服務到大數據分析，提供與全球同步，一條龍精準醫療服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言